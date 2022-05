Agustín Garizábalo: "Estoy muy feliz por Borré, se merece todo eso, su carrera no fue fácil"

Rafael Santos Borré es uno de los futbolistas colombianos del momento luego de haber quedado campeón con el Eintracht Frankfurt el pasado miércoles por la Europa League. El delantero barranquillero fue el anotador del penalti decisivo con el que el conjunto alemán se adjudicó el título frente al Rangers, de Escocia, en el estadio Sánchez Pizjuán, del Sevilla.

Luego de su coronación no han parado las felicitaciones para el nacido en Barranquilla, Atlántico. Agustín Garizábalo, el hombre que lo 'descubrió' en el fútbol y que lo llevó hasta el Deportivo Cali, equipo en el que fue figura y brilló en los años del 2013 al 2016, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de cómo fue que todo ese proceso de 'La Máquina' para llegar hasta dónde lo ha conseguido.

Publicidad

"A Borré empezamos a mirarlo cuando tenía 13 años en un equipo que se llamaba Neogranadino, en Barranquilla, el equipo de Federico Char y Álvaro Aguilar (papá de Abel Aguilar). Un jugador de apellido Peralta me insistía que había llegado un chico muy bueno, luego saqué un espacio, fui a verlo y me di cuenta que tenía cosas especiales y decidimos hacerle un seguimiento durante dos años donde salió goleador de los torneos. Luego llegó el profesor Carlos Burbano, a Barranquilla, como director de las menores y yo le pedí que llevaran a Santos Borré como una pasantía porque había mucha gente preguntando por él, la idea es que estuviera quince días y regresara, pero en los 15 días el 'profe' me dijo: 'porque no lo dejan, porque necesitamos un delantero', se hizo la gestión y el hombre se quedó en Cali, jugó en el torneo de las América y luego ahí empezó su proceso", dijo de entrada el veedor al programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Cuando fue consultado si Borré siempre fue atacante Garizábalo aseguró que "lo conocí de delantero y me recordaba un poco a la 'Fiera' Carrillo por los movimientos y, por la técnica, a Freddy Montero".

También dio detalles de cómo ha ido mejorando con el tiempo en el aspecto de la velocidad, una de sus fortalezas, y de controlar mejor el balón, también en la definición.

Publicidad

"Cuando Borré fue al Mundial juvenil, en el primer partido, lo que hizo ese 'pelaito', era imposible detenerlo, eso fue algo que vino con él, de nacimiento, pero afortunadamente aprendió a administrarlo, porque había momentos en que corría tanto, rápido y se volvía impreciso, por eso botaba muchos goles, se equivocaba. Ya tenemos un jugador de 'grandes ligas'", continuó.

Publicidad



Borré Maury ejecutó el remate desde los doce pasos que le dio el título al Eintracht. Su ejecución fue a 'sangre fría', no le tembló el cuerpo y mandó a guardar la pelota al fondo de la red. Sobre si siempre fue así de determinante, Agustín Garizábalo sorprendió con su declaración.

"No, era así. Cuando supe que Borré iba a cobrar el penalti definitivo casi me da un 'yeyo', porque normalmente él no cobra penaltis, muchos menos en esas instancias, sus goles; por eso casi no se lesiona, siempre ataca al espacio; me sorprendió realmente", prosiguió el veedor del Deportivo Cali en la 'arenosa'.

Lo que venía del artillero barranquillero fuera de las canchas era que "siempre era un personaje, un tipo muy querido. Estoy muy feliz porque se merece todo eso, su carrera no fue fácil, en parte por su talla, por sus imprecisiones, pero mira el hombre va bien y seguramente va a aportar a la Selección Colombia".