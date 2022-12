“Al final del torneo veremos si fue mejor Cardona o yo”: Andrés Ibargüen

El volante colombiano de Racing habló en conferencia de prensa y dio sus primeras impresiones de los trabajos adelantados en la ‘Academia’, bajo las órdenes de Diego Cocca.

Andrés Ibargüen fue oficializado como nuevo refuerzo de Racing y este miércoles asistió en rueda de prensa con los medios de comunicación para dar sus primeras impresiones de lo que será su etapa en el fútbol argentino con la camiseta de la ‘Academia’.

Publicidad

“Estoy adaptándome de a poco, al trabajo, al equipo, al clima y vamos paso a paso”, reveló inicialmente Andrés Ibargüen, ante los representantes de la prensa local.

Lea acá: Jeison Murillo se acerca al Valencia, de España

“Se está viendo el potencial de los jugadores colombianos y se nos dan oportunidades. Quiero jugar, demostrar y tengo algo de ansiedad. Seguiré trabajando y esperando la oportunidad”, analizó el volante ex Atlético Nacional y Deportes Tolima sobre sus aspiraciones.

“Diego Cocca me pide que sea más práctico y que no me demore mucho con el balón en los pies, conocerme más con mis compañeros”, enfatizó el colombiano respecto a lo que le pide desde los primeros entrenamientos su nuevo entrenador.

Lea acá: A cuchillo fue el ataque entre jugadores colombianos en México

Los periodistas lo comparan desde ya con Edwin Cardona, el nuevo 10 de Boca Juniors. “A Cardona le están saliendo bien las cosas y esto me alegra, pero dentro de la cancha será distinto, al final del torneo veremos quién habrá sido el mejor”, respondió Ibargüen con buen humor.

Lea acá: Así es la situación de Carlos Darwin Quintero en América

Publicidad

Finalmente, el volante de 25 años también habló de sus compatriotas que han defendido los colores de la ‘Academia’ y el choque para la Copa Suramericana que se avecina.

“A los colombianos les ha ido bien en Racing y han hecho cosas importantes. Trabajamos paso a paso para ganar títulos, no será fácil, pero debemos estar concentrados. Corinthians es un grande de Brasil, pero nosotros podemos sorprender con paciencia y eficacia”, el exjugador de Nacional.