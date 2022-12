Al Khelaifi, presidente del PSG: “Hablaremos del futuro de Lionel Messi tras el Mundial Qatar 2022”

El futuro futbolístico de Lionel Messi es una incógnita, pues su contrato con el PSG vence en junio de 2023 y por ahora no ha renovado con la escuadra que dirige actualmente Christophe Galtier.

El presidente del club parisino,

Al Khelaifi, habló de sus planes para renovar al astro argentino. El catarí deberá mover sus cartas con rapidez, pues el '10' ha sido vinculado con el Barcelona y el Inter de Miami.

Messi tiene la cabeza puesta en el Mundial Qatar 2022 y en la Selección Argentina. De hecho, el rosarino impulsó este sábado a la 'albiceleste' a los cuartos de final de la cita orbital, tras vencer a Australia 2-1. 'Leo' abrió el marcador en el Estadio Ahmad bin Ali.

Al Khelaifi celebró la actuación del astro argentino y habló de su vínculo con el PSG. “Hablaremos de su futuro tras el Mundial (...) Ya veremos, pero creo que no necesitamos a nadie y no vamos a fichar”, fueron las palabras del dirigente catarí en una conversación con 'L’Équipe'.

¿Qué dijo Al Khelaifi sobre la posible relocalización del PSG?

“No quiero irme, pero no tenemos otra opción. No podemos quedarnos en estas condiciones. Ya hemos invertido más de 80 millones de euros en el Parque de los Príncipes. ¿Qué hizo el Ayuntamiento mientras tanto?. Siempre nos comentaban: ‘Después de las elecciones a la alcaldía. Después, tras las presidenciales. Hemos perdido tiempo. Ya podríamos haber construido un estadio nuevo. Fuimos amables, pero se acabó. ¡Basta! Si no aceptan la propuesta que hicimos, nos iremos”, sentenció Al Khelaifi en la conversación con el medio francés citado anteriormente.

¿Qué dijo Lionel Messi, tras la victoria contra Australia en el Mundial Qatar 2022?

Autor del primer gol de Argentina, Lionel Messi expresó su felicidad por el triunfo 2-1 del sábado ante Australia que les dio el pase a los cuartos de final del Mundial de Catar, donde les espera Países Bajos.

"Fue un partido muy físico. Muy feliz por esta victoria y dar un pasito más", declaró Messi a la televisión argentina.

"Queríamos estar acá por lo que se siente, por lo que transmite la gente. Debemos seguir unidos", afirmó el astro del Paris Saint-Germain.

Messi destrabó un partido igualado con el primer gol en el minuto 35. Julián Álvarez amplió la ventaja albiceleste en el 58 pero Australia dio emoción al final con una diana en el 75 de Craig Goodwin y una última ocasión en el descuento de Garang Kuol que salvó con apuros el arquero Emiliano Martínez.

"Era un partido controlado, creo que lo podríamos haber sentenciado. Quizá sacando la última que tapa 'Dibu' (Martínez) no sufrimos demasiado", consideró Messi.

El exjugador del Barcelona celebró con gol y triunfo su partido número mil como profesional y se prepara ya para el choque de cuartos de final del viernes contra Países Bajos.