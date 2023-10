Alejandro 'Papu' Gómez no se guardó nada y se defendió tras dar positivo en control antidopaje

El argentino Alejandro 'Papu' Gómez, actualmente jugador del Monza, confirmó este domingo que fue sancionado durante dos años por dar positivo en un control antidopaje, pero se defendió asegurando que ingirió la sustancia de manera accidental, bebiendo un jarabe de su hijo pequeño.

"Confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años", comunicó en su cuenta de Instagram.

"Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", apuntó.

El jugador dio positivo cuando formaba parte del Sevilla en un control antes del Mundial, pero explicó que fue por tomarse un jarabe de su hijo pequeño.

"La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol", señaló.

Además, desveló que recurrirá al "considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa" con el objetivo de una posible reducción en la sanción de dos años.

Según el Diario 'Olé', el centrocampista argentino Alejandro 'Papu' Gómez conoció el positivo en terbutalina "a pocas horas de la final del Mundial" de Catar 2022, que la Albiceleste ganó a Francia para alcanzar la tercera estrella de su historia.

Según la publicación deportiva, que no usa una sola cita textual del hoy jugador del AC Monza, este contactó al diario y se mostró "golpeado" pero "muy entero", y "a la espera de los pasos legales que sugieran sus abogados españoles", ya que el resultado se registró cuando militaba en las filas del Sevilla.

Siempre según la versión ofrecida por el diario tras el contacto con el futbolista, este "sentía temor e incertidumbre" pese a la "alegría" de haber ganado el Mundial bajo la dirección de Lionel Scaloni y aclara que "esto no tuvo nada que ver con su ausencia en las convocatorias" posteriores de Argentina.

Gómez no jugó ni los amistosos posteriores a Qatar 2022 ni los cuatro encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

El jugador mantiene que "fue un accidente doméstico, que tomó un jarabe, que pensó que era de miel y limón" y no que contenía la sustancia prohibida. Incluso, afirma tener el comprobante de la compra del medicamento de su hijo.

No obstante, se muestra sorprendido porque "la sanción haya llegado diez meses después, incluso sin haberse necesitado una contraprueba".

La noticia dada a conocer este viernes por el medio español Relevo ha generado una gran convulsión en Argentina, precisamente por la proximidad con la consecución del título mundial.

No obstante, el logro de la Albiceleste no corre peligro, ya que para que eso ocurriera más de dos jugadores deberían haber infringido las normas antidopaje durante la cita mundialista, según el reglamento.

El jugador se entrenó con normalidad este viernes con el Monza que, según lo publicado en el diario, estaba enterado de que tenía este resultado pendiente.

Desde Italia, el club, que este viernes recibió de parte de la FIFA la notificación de la sentencia en primer grado impuesta por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), avanzó que valorará los próximos pasos a tomar.

La sentencia prevé la suspensión del jugador durante dos años después de que diera positivo en terbutalina, fármaco utilizado para aliviar el broncoespasmo o el asma a corto plazo.

El futbolista, de 36 años, tomó esta medicina cuando militaba en el Sevilla, en octubre de 2022, un mes antes de participar en la Copa del Mundo.