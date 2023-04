Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA, se guardó los comentarios frente al 'Caso Negreira'

Aleksander Ceferin, reelegido presidente de la UEFA en el 47 congreso ordinario que ha tenido lugar en Lisboa, rechazó hablar sobre el 'Caso Negreira' en la rueda de prensa posterior, al considerar que no era el día adecuado para ello, y se limitó a afirmar que se preocupan por el fútbol "sin importar el club o la selección nacional".

"No voy a comentar este tema (Negreira) hoy. Lo más importante es el Congreso, estamos aquí por diferentes motivos y no quiero comentarlo. Solo puedo decir que estamos preocupados por el fútbol en su globalidad, y así seguirá siendo sin importar el club o la selección nacional. No puedo y no quiero comentar este tema hoy porque no me corresponde comentar esas cosas", dijo.

"Entiendo por completo que es el tema número uno en España y es también importante en el resto de lugares, pero no quiero y no voy a comentar esto hoy", recalcó como respuesta a las dos preguntas que le fueron realizadas acerca del asunto Negreira.

Igualmente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que la "proyección exterior" de Cataluña y del propio FC Barcelona están "muy por encima" de cómo pueda acabar el caso Negreira, respecto al que se ha limitado a afirmar que él apuesta por el "juego limpio en todas partes".

En una entrevista con EFE, Aragonès se ha referido en estos términos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de ÁrbitroS entre 1994 y 2018, y que salpica al FC Barcelona.

Aragonès, que dice haber mantenido alguna conversación sólo "muy circunstancial" con el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha asegurado que la Generalitat "está siguiendo este caso, que es muy complejo", a través de lo que publican los medios de comunicación y también por lo que ha trascendido de la investigación. "Veremos si hay que tomar alguna decisión en el futuro".

"Pero nuestra voluntad es, evidentemente, que haya siempre juego limpio en todos lados y que sigamos teniendo unos clubes deportivos fuertes y que tanto aportan al país", ha agregado.

En todo caso, Aragonès ha dejado claro que "más allá de cómo evolucione esta investigación y este procedimiento", él está "convencido" de que "la proyección exterior de Cataluña está muy por encima de cualquier situación como la que se está produciendo en el FC Barcelona, y también la del propio FC Barcelona".

"Su capacidad de proyección es muy superior a lo que pueda darse en relación a este caso que se está investigando", ha remarcado el presidente catalán y coordinador nacional de ERC, justo en un día en el que el Camp Nou acogerá un Clásico de vuelta de la semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid.