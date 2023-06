Alemania, próximo rival de la Selección Colombia, no pudo con Polonia y cayó 1-0 en Varsovia

Alemania, próximo rival de Colombia en duelo preparatorio, cayó este viernes por 1-0 frente a Polonia, en Varsovia, y sigue sin encontrar su mejor forma en momentos en que están lloviendo las críticas sobre el equipo de Hansi Flick.

Los partidos de Alemania están siguiendo últimamente un patrón tóxico y el seleccionador Hansi Flick sigue sin encontrar la fórmula para romper el círculo vicioso.

El juego del equipo está marcado por dos factores: una posesión de pelota que tiende a ser estéril debido a la falta de profundidad y errores defensivos que le dan vida al contrario.

El partido frente a Polonia siguió ese patrón en el primer tiempo. Al irse al descanso Alemania había tenido 73 por ciento de posesión de pelota pero no había generado una sola jugada peligrosa y Polonia ganaba 1-0.

El gol polaco se produjo en un saque de esquina y fue marcado de cabeza por Kiwior en el minuto 31.

Del lado alemán un par de remates desde fuera del área de Thilo Kehrer y Kai Havertz fueron lo único que había llevado cerca inquietud.

Polonia jugaba muy replegaba y Alemania no imprimía suficiente velocidad a sus combinaciones con lo que no lograba generar espacios. Jamal Musiala y Florian Wirtz trataban sin éxito de crear inquietud con regates, pero sin éxito y desde la derecha Jonas Hoffmann intentó algunos centros que no encontraron destinatario.

En la segunda parte Alemania, al comienzo, intentó acelerar un poco el juego pero eso no duró mucho.

Tras algunos cambios, ya sobre los diez minutos finales, Alemania generó algunas ocasiones -un cabezazo de Marius Wolf y otro de Leon Goretzka- con centros al área.

La mejor ocasión la había tenido antes Malick Thiaw con una volea dentro del área tras una falta lanzada por Joshua Kimmich y que bajó de cabeza Antonio Rüdiger.

A Alemania le queda un partido para tratar de reivindicarse el martes que viene frente a Colombia en Gelsenkirchen.

Ficha técnica:

1 - Polonia: Szczesny; Kedzyora, Bednarek, Kiwior, Bereszynski (Frankowski, 76); D. Szymansky (Bielik, 77), S.Szymansky, Zielinsky (Slisz, 65); Blaszcykowski (Skoras, 16), Kaminsky; Lewandowski (Milik, 46).

0 - Alemania: Ter Stegen; Kehrer, Thiaw (Wolf, 88), Rüdiger; Hoffmann (Gosens, 46), Can, Kimmich (Goretzka, 80), Henrichs (Füllkrug, 68); Wirtz (Brandt, 80), Havertz, Musiala (Sané, 68).

Gol:1-0 (min 31, Kiwior).

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). Amonestó a S.Szymansky. Thiaw

Incidencias: partido amistoso disputado el Estadio Nacional de Varsovia. Despedida de Jakub Blaszykovski que, en el minuto 16 -el número de dorsal- entregó el brazalete de capitán a Robert Lewandowski y dejó el campo.