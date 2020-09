Alemania vs España EN VIVO ONLINE, partido por la Liga de Naciones

La selección española arranca una nueva época con el regreso al cargo de seleccionador de Luis Enrique Martínez, un grupo de jugadores renovado y rejuvenecido, que encara un duelo de altura como primer examen, la potente Alemania, en Stuttgart, en el inicio de la segunda edición de la Liga de Naciones. Vibrante encuentro entre Alemania vs España.

La pandemia provocó el aplazamiento de la Eurocopa 2020 y el estreno de Luis Enrique se fue retrasando hasta septiembre, con Alemania como primer rival de enjundia a un nuevo proyecto, repleto de novedades será el partido Alemania vs España. De los que jugaron aquel último partido con sello Luis Enrique en Malta solo quedan Kepa, que fue titular por delante de David de Gea en un pulso que está de vuelta, Sergio Ramos, Gayá, Rodri, Jesús Navas y Rodrigo.

En el Alemania vs España, los campeones en Brasil 2014 llegan a este duelo sin la mayor parte de los jugadores del Bayern a quienes Joachim Löw decidió no convocar por considerar que no debía interrumpir su corto período de vacaciones tras la final de la Liga de Campeones.

A ese respecto Löw hizo dos excepciones para este Alemania vs España: el central Niklas Süle, que había estado un largo tiempo alejado de las canchas por una lesión y que está recuperando su ritmo a través de los entrenamientos, y el extremo Leroy Sané que acaba de incorporarse a la disciplina del Bayern y no jugó la Liga de Campeones.

Alineaciones probables:

Alemania: Leno; Rüdiger, Süle, Ginter, Gosens; Gündogan, Kroos; Brandt, Havertz, Sané; y Werner.

España: Kepa; Carvajal, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gayá; Busquets, Thiago; Jesús Navas, Fabián, Ferrán; y Rodrigo.