Alemania y un ambicioso proyecto, que empezaría con la Selección Colombia, para volver a lo más alto

Dicen que lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. En 2014, Alemania, de la mano de una generación dorada, se consagró campeona del Mundial de Brasil. Todo era maravilloso, pero, con el paso del tiempo, los buenos resultados se fueron con el viento, hasta el punto de que, en la actualidad, las alarmas están encendidas por el flojo presente que viven.

Eliminados en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, adiós en los octavos de final de la Eurocopa 2020 y afuera del Top 10 del ranking FIFA, es tan solo una muestra del complicado momento que atraviesan. La palabra crisis ha estado rondando al cuadro europeo y hasta se ha llegado a poner en duda la continuidad del director técnico Hansi Flick.

Y es que si nos remitimos a los compromisos más recientes del conjunto germano, no aparece una victoria a la vista. Fue derrota 1-0 con Polonia, empate 3-3 frente a Ucrania y caída 2-3 contra Bélgica. Ahora, el siguiente rival, en la doble fecha FIFA que se está llevando a cabo, será la Selección Colombia. Sin duda, una prueba interesante y que promete bastante.

Así las cosas, con el fin de conocer más del fútbol alemán, lo que se está haciendo desde la Bundesliga pensando en que la situación del combinado nacional mejore, las falencias que detectaron y cómo están trabajando para que todo mejore, el estilo de juego y más detalles de la interna y de estos procesos, en Gol Caracol contactamos a Mauricio Sánchez.

Quien iniciara como entrenador en la formación del RB Leipzig, uno de los mejores equipos de la Liga de Alemania, ahora hace parte del staff técnico, siendo ayudante de campo del primer equipo. Por eso, es un conocedor de lo que se hace en dicho país. Este colombiano trabajó junto a Julian Nagelsmann y lograron cosas enormes. Todo un orgullo para el país.

Selección Alemania, tras un partido preparatorio en fecha FIFA AFP

¿A qué se debe el presente de la Selección de Alemania?

"Alemania está en fase de recambio y cuando hay esos procesos requieren tiempo. Aquí, se forman jugadores integrales y aprenden a jugar y manejar hasta cuatro sistemas. Todo eso ayuda a que, ahorita, estén en búsqueda de esa selección, la cual le permita competir, tener mejores resultados y estar al nivel de lo que será la Eurocopa 2024, del que serán sede".

¿Se piensa mucho, a corto plazo, en lo que será ese torneo?

"Hay una exigencia grande para que estén a la altura. Ahora, individualmente, cualquiera de los que se mencione es claro que son futbolistas de máximo nivel, que juegan cada dos o tres días entre Liga, Copa, Champions League, pasando fase de grupos, siendo finalistas, en fin. Se está buscando llegar a buen puerto, ese mismo que permitió grandes objetivos".

¿Cómo han trabajado en esos detalles para "llegar a buen puerto"?

"El fútbol requiere de mecanismos, automatismos y eso lleva tiempo, se deben entrenar ciertos conceptos y temas. Eso sí, la claridad te la dan los partidos, el conocimiento y los compañeros. Hay ciertos movimientos que se desarrollan solos, hay otros que se dan durante el juego y eso es lo que pasa con la selección alemana. Tienen que ir puliendo esos detalles".

Alemania, tras su eliminación en el Mundial Qatar 2022 AFP

¿Cuál fue la posible falla que se cometió en este proceso?

"Es difícil tener una selección durante 30 años en la misma línea o camino porque los torneos cambian, las selecciones no son las mismas de hace 10 años. Si se hace una comparación sobre la cantidad de jugadores que había en el Mundial 2014 y lo de ahora, no se ha encontrado ese mismo número. Ya no están los Thomas Müller, Sami Khedira y otros referentes".

Pero uno a uno, hay talento y brillan en sus clubes...

"Claro. Son hombres que te juegan y son jóvenes, como Jamal Musiala, Kai Havertz, entre otros, con experiencia y nivel; lo que creo que es que cuando se ponen once jugadores de ese talante, ya están acostumbrados a ciertos automatismos en sus clubes, con ideas claras y no es fácil traer eso o cambiarlo, en tan poco tiempo, cuando se viene a la selección".

¿Por qué antes sí era posible y conseguían los resultados?

"La diferencia es que la Selección Alemania de aquel momento tenía ocho jugadores del Bayern Múnich, quienes hacían de todo cada tres días, eso generaba automatismos y da la posibilidad de jugar más libre, sencilla, reconoces movimientos y hay un mayor vínculo, amistad y sabemos lo que puede pasar cuando hay ese vínculo. Se hace un fútbol armónico".

Mauricio Sánchez, integrante del staff técnico, como ayudante de campo del primer equipo del RB Leipzig Cortesía

¿Cómo juega este equipo germano?

"Si miramos a Alemania, en los últimos cuatro partidos, pasó del 70% de posesión, significa que le dejó la posibilidad del 28% a Ucrania y del 26% a Polonia. Son números muy altos. Siempre tienen el balón en campo rival, es ofensivo, directo y rápido en las transiciones, obligando al otro a estar contra las cuerdas, acercándose a anotar, pero no siempre pasa".

Entonces, ¿Por qué empatar con Ucrania y perder frente a Polonia?

"Los otros equipos se defienden y no es fácil. El fútbol se ha nivelado y lo de Alemania será cuestión de encontrar maneras de adquirir confianza grupal y así rendirá porque tiene jugadores con una calidad individual increíble. Casi todos los que están en Alemania ganan un título por año, solo se requiere de tiempo, pero eso es lo que muchas veces no se tiene".

¿Lo que pasa en la Bundesliga y sus clubes a nivel internacional tiene algo que ver?

"La Liga cambia cada temporada, es casi una nueva por año y las características son importantes. Estamos acostumbrados a ver a Bayern Múnich peleando torneos europeos. Ahorita que salieron en cuartos de final en la Champions League, igual que Borussia Dortmund y nosotros (RB Leipzig) en octavos, llama la atención, pero hay que ver que los otros se arman".

Mauricio Sánchez, integrante del staff técnico, como ayudante de campo del primer equipo del RB Leipzig, junto a Julian Nagelsmann Cortesía

¿Cuál es la enseñanza que se ha sacado de este presente?

"Hay equipos hoy en día más nivelados y eso es lo que apunto para encontrar una lógica de los últimos años que es lo que viene pasando en el fútbol alemán. No es que el fútbol alemán haya dado un paso atrás, sino que siento que es más que las otras naciones han dado un paso hacia adelante, entonces el fútbol es cada día más nivelado y se debe trabajar eso".

¿Qué ven en la Selección Colombia?

"No es fácil encontrar una selección sudamericana en estos periodos, entonces Colombia, al tener una buena selección y con jugadores de características importantes, se vuelve llamativo. Quieren ganar, son aguerridos, tienen talento y eso hizo que se vea como un juego importante para Alemania, por el momento que se vive y pensando en mejorar y crecer".

Analizando a Alemania, ¿Cómo este partido ayudará a la 'tricolor'?

"Colombia tiene que hacer un muy buen partido. En caso de hacerlo, no solo se ganará el respeto sino que recuperará el reconocimiento que de pronto tuvo con jugadores de años atrás. Todo está más nivelado por su nóminas, estructuras y lo que hacen a nivel mundial. Alemania, juegue donde sea, siempre es favorita y, por eso, los rivales lo dan todo en cancha".