Alex Ferguson : "No me podía imaginar a Cristiano Ronaldo jugando para Manchester City"

El regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United tiene encantada a la afición de los 'reds devils', el delantero portugués ya se estrenó en la temporada 2021/2022, anotando un doblete en la victoria 4-1 sobre Newcastle.

La vuelta Ronaldo a Old Trafford tiene que ver en gran parte con su ex entrenador Alex Ferguson, el cual influyó de manera exponencial en el regreso de Cristiano al 'teatro de los sueños'.

“Mucha gente jugó su parte (para traer de vuelta a Ronaldo) y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante... Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Manchester City, no creo que nadie pudiera hacerlo”, mencionó Sir Alex Ferguson a 'Viaplay'.

Así mismo, Ferguson mencionó como habló con los dueños del equipo para traer de vuelta al delantero portugués, “Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí y luego el club lo siguió muy bien. Hablé con los Glazer (Familia propietaria del club) y se hizo.., tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, tiene la experiencia para manejar la ocasión”.