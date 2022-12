Alexis Sánchez en duda para el debut de Chile frente a Camerún

El DT Juan Antonio Pizzi sostuvo que esperará hasta minutos antes del compromiso, para decidir si el capitán de la ‘roja’ está apto para jugar el primer compromiso de la selección, en la Copa Confederaciones.

El delantero del Arsenal sufrió un esquince en su tobillo izquierdo en una práctica hace tres días y desde entonces no se ha vuelto a entrenar junto a sus compañeros, incluida la sesión oficial de este sábado en el estadio del Spartak de Moscú, escenario del debut contra el campeón africano.

"Hoy va a continuar con la recuperación pasiva y nos tomaremos hasta el día de mañana para tomar la mejor decisión teniendo en cuenta que será el primer partido del campeonato", declaró Pizzi en conferencia de prensa, justo antes de la sesión preparatoria.

El técnico hispanoargentino, no obstante, se mostró "optimista".

"Las pruebas médicas nos hacen ser optimistas, pero el jugador aún siente dolor y por eso nos tomaremos hasta mañana para tomar una decisión", dijo.

En caso de no poder jugar, sería un duro golpe para el campeón sudamericano, que para este primer partido ya no podrá contar con otro puntal de los éxitos recientes de la Roja, su capitán y arquero Claudio Bravo, que arrastra una lesión muscular desde hace casi dos meses y que este viernes se entrenó en la cancha del Spartak, pero al margen de los otros porteros del equipo.

"Claudio está haciendo el máximo esfuerzo por estar a disposición y las decisiones que vayamos tomando estarán en función de lo que él sienta. No me gusta hacer hipótesis, pero me deja tranquilo que se encuentra mejor y ayer ya participó en el entrenamiento", dijo el técnico al ser preguntado por el portero del Mánchester City.

Pese a estas ausencias, Pizzi se mostró confiado en afrontar el torneo con garantías: "Sin dejar de valorar lo que significan estos jugadores para nosotros, siempre hemos antepuesto el esfuerzo colectivo ante cualquier individualidad".

Lo colectivo por encima de las individualidades

Ante Camerún, "trataremos como siempre de imponer nuestro juego y someter a nuestro rival para que se adapte a lo que proponemos". "Cuando lo conseguimos siempre desactivamos el juego del rival".

Con respecto a las alabanzas de los seleccionadores de Alemania y Camerún (rivales junto a Australia de la Roja en la primera fase), que en estos días han calificado a Chile como una de las mejores selecciones del mundo, Pizzi respondió asegurando que "no me creo ni mejor ni peor que nadie, sí creo que el tiempo ha demostrado que tenemos un estilo que nos hace ser competitivos ante cualquier rival independientemente del resultado".

"Podemos competir con todos y ganarles a todos, pero también los otros equipos pueden ponernos en dificultades e incluso ganarnos", insistió.

Por último, Pizzi se refirió a los rumores sobre fichajes que rodean a varios jugadores y, especialmente, a Alexis Sánchez, que podría abandonar el Arsenal para fichar por el Mánchester City o el Bayern de Múnich, según la prensa de estos países.

"Todos están concentrados en representar a Chile e intentar ganar esta Copa. Hay muchas cosas externas a los futbolistas que tienen que ver con sus carreras o sus vidas privadas, pero que, en esta situación previa a un torneo de tanta importancia como éste, las dejan aparte", dijo.

"Los chilenos están tranquilos en este aspecto porque saben que este equipo siempre compite", concluyó.