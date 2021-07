Algunos detalles, no menores, son los que tienen estancada la renovación de Messi con el Barcelona

Bastante tiempo ha tomado la renovación de Lionel Messi con el F.C Barcelona , después del cambio en la presidencia del club, Joan Laporta regresó y tiene en sus manos la obligación de organizar las finanzas y reducir el costo salarial de la plantilla, situación que lo ha dejado con poco margen de maniobra para firmar un nuevo contrato con el '10'.

Según información publicada por 'Olé', las dos partes coinciden en todos los temas de mayor complejidad y están de acuerdo en casi todo, pero hay un factor que el mismo presidente explicó en una entrevista radial: "Vamos bien. Hay que encajarlo en el fair play financiero (no quiere tener problemas con los balances, algo que le sucedió a Bartomeu). Queremos que se quede y está ilusionado en quedarse. Me gustaría poder decirles que se queda Leo pero no puedo decirlo aún. Estamos en el proceso de buscar la solución".

La dificultad está en que por la ley del 'fair play' financiero de la Liga, ningún equipo puede superar en salarios el 70% de sus ingresos. En este momento el equipo está tratando de salir de Pjanic, Araujo y otros jugadores para reducir ese porcentaje. Otra alternativa que el presidente está manejando es llevar más ingresos al club, y así liberar ese cupo porcentual. La misión no es nada fácil, pues según informan, 200 millones de euros es lo que Laporta debe reducir la masa salarial.

Cuando esas cuentas cuadren, y se encuentre el equilibrio en el 'fair play' financiero, el Barcelona y Messi podrán firmar el acuerdo que los aficionados 'azulgrana' tanto esperan.