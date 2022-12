Almería vs Hearts: un 'amistoso' que terminó en puños, expulsiones y una gran batalla campal

Mientras el mundo del fútbol está centrado en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 , que está entrando en su recta final, el Almería, de España, y Hearts; de Escocia, aprovecharon el parón para enfrentarse en un partido de fogueo, de cara a los que será el retorno de las ligas europeas.

En la tarde de este domingo 4 de diciembre, españoles y escoceses medían fuerzas en un partido preparatorio, que de eso poco o nada tendría al final, puesto que el encuentro estaría envuelto en un ‘caliente’ entorno por ambas escuadras; terminando en una batalla campal entre los mismos jugadores dentro del terreno de juego.

El partido inició en el estadio José Burgos Quintana, de la provincia de Málaga, y, a medida que fueron pasando los minutos, el juego se tornó normal, dentro del desarrollo común y corriente de un encuentro de fútbol. Los españoles atacando y los escoceses tratando de salir de la presión, con la intención de sacar a relucir sus habilidades ofensivas dentro de la cancha.

A los 4 de juego, Dyego Sousa, jugador del Almería, protagonizaría la primera oportunidad clara de gol, sin embargo, no pudo solidificar las grandes intenciones de ataque en el marcador, algo que se esperaba se hiciera a los 15 minutos, cuando pitaron un penal a favor del conjunto español.

Al cobrar el tiro desde los doce pasos, el arquero contrario atajó la posibilidad y mantuvo la paridad en el resultado hasta los 28 de juego, cuando nuevamente Dyego apareció con peligro en el campo contrario y ahora sí, definió de gran manera para el 1-0 parcial.

Lo polémico del encuentro vendría tan solo nueve minutos después, cuando en una jugada por el centro de la cancha, un futbolista del Almería y otro de la plantilla de Hearts disputaron un balón, que terminaría en pelea; pues, los españoles, en especial Rodrigo Ely, fue a buscar al contrario, propinándole un fuerte golpe en la cara con la mano, que lo dejó postrado en el césped, armando una batalla campal entre ambos clubes.

Qué es ser canchero? Padre Rodrigo Ely te lo demuestra muy sencillo pic.twitter.com/HMamwtuTyO — Javielo:P (@javimmnz) December 4, 2022

El árbitro tomó mano dura y expulsó tanto a Ely, por Almería, como a Harry Cochrane; por Hearts, sin embargo, esa no sería la medida más fuerte frente a lo sucedido, debido a que no tardó mucho para suspender el ‘amistoso’, que al final de eso no tuvo mucho.

⚠️ El árbitro decide suspender el partido. — UD Almería (@U_D_Almeria) December 4, 2022

Los españoles tienen otro partido de fogueo el próximo viernes 16 de diciembre frente a Torino, de Italia, previo a la reanudación de la Liga española, en la que retornarán actividades el 30 del mismo mes contra el Cádiz, por la jornada número 15. Actualmente, ocupan la posición 14 en la tabla general con 6 puntos.

Por su parte, Hearts no tiene más duelos preparatorios dentro de su agenda, siendo su siguiente encuentro el sábado 17 de diciembre, con el Kilmarnock, por la Scottish Premiership de Escocia, donde son quintos con 21 unidades.