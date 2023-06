Alphonso Davies se confesó y reveló que Josep Bartomeu no lo fichó al Barcelona por ser canadiense

A poco de abrirse un nuevo mercado de fichajes en el fútbol europeo, una de las grandes figuras del fútbol mundial, Alphonso Davies, rompió el silencio y dio reveladores detalles de lo que pudo haber sido su llegada al Barcelona en 2019, pero que fue impedida por el presidente Josep Maria Bartomeu, con el único motivo de su origen canadiense.

En una entrevista otorgada al podcast de Say Less, el actual futbolista del Bayern Múnich confesó que pudo fichar por el conjunto ‘culé’ en el 2019, pero que la operación se echó a atrás aparentemente por la intervención del expresidente, Josep Maria Bartomeu, máximo dirigente del 'azulgrana' en aquella época.

"El Barcelona se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense. Me dolió en mis sentimientos en aquel momento y no pude fichar", dijo Alphonso Davies.

Cabe resaltar que para ese momento, el canadiense terminó fichando por el conjunto ‘bávaro’, proveniente del Vancouver, por un traspaso de unos 14 millones de euros. Desde aquel entonces, Davies no solo ha crecido a nivel futbolístico, sino que también ha subido su valor ene le marcado internacional, siento su cotización actual de 70 millones de euros.

Poco después de su arribo al Bayern Múnich de Alemania, Alphonso Davies fue uno de los protagonistas en aquel 8-2, justamente contra el Barcelona, por los cuartos de final d la Champions League 2019/20, misma edición en la que se coronó como campeón del certamen, luego de derrotar por la mínima diferencia al París Saint-Germain.

🚨🚨| Alphonso Davies reveals Barcelona’s president didn’t want to sign him… because was Canadian. pic.twitter.com/mFf9w5sBd7 — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2023

Por otra parte, con miras a lo que será este nuevo mercado de fichajes, el Real Madrid ya ha hecho su oficial su interés por el futbolista canadiense, mismo que ha confirmado el agente del mismo jugador.

Así como lo confirmó Nedal Huoseh, representante de Alphonso Davies; en una entrevista con Fabrizio Romano, el conjunto ‘merengue’ sí está en intenciones de sumar al jugador de cara a la siguiente temporada: “El Real Madrid es un gran club y yo siempre he sido hincha de este club, en general. Hay cinco grandes clubes en el mundo y el Bayern de Múnich es uno de ellos también”.

“El Real Madrid tiene un gran nombre, es una gran marca, tienen 14 Champions y cuando escuchas estos rumores sobre el interés de un jugador que representas es siempre un motivo para sentirse orgulloso, aunque todavía no hay nada concreto con nadie”, concluyó el agente del jugador canadiense.