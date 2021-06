Álvaro Morata: "Estoy fenomenal; escuchar poco, leer poco y trabajar duro"

Álvaro Morata, delantero de la selección española , abogó este viernes por "escuchar poco, leer poco y trabajar" frente a las críticas sobre su eficacia goleadora durante los últimos encuentros, expreso que está "fenomenal" y remarcó la confianza en que su equipo puede "hacer algo grande" en la Eurocopa.

Después de los pitos primero en el Wanda Metropolitano frente a Portugal y después, el lunes, ya en la Eurocopa, frente a Suecia en el estadio La Cartuja de Sevilla, el atacante compareció ante la prensa porque "hay que afrontar las situaciones como vienen", a la gente" que le "critica" o que le gusta "menos", y expresó que "la única realidad" es que va a dar "todo por la camiseta de España".

"Desde fuera puede parecer que tiene mucho más ruido. No he leído ni he visto nada. Yo estoy bien. Llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida o hacerme más o menos triste. Lo que importa es lo que piensan mis compañeros y la gente que está aquí dentro. Sólo por el simple hecho de poder pensar que yo he podido pasar un mal momento me han dado muestras de cariño, pero yo estoy fenomenal", repasó.

Ha afrontado los silbidos "con mucha tranquilidad". "Llevo desde la sub-17 trabajando para estar aquí para jugar una Eurocopa -en este caso es la segunda que juego-, y no se puede gustar a todo el mundo. Hay que aceptar cuando hay críticas por tu trabajo, respetarlas y trabajar más que nunca desde el partido del otro día", dijo.

"En el partido del otro día me desgasté mucho físicamente, incordié mucho para que no jugaran con el balón y al final lo que queda es si has metido un gol o no. A veces he tenido un partido desastroso y me he ido a casa con dos goles, sales en todos los lados y eres el mejor. Es parte de tu trabajo. Es complicado que la gente directamente puede decir lo que piensa sin decírtelo a ti a la cara. Es nuestro trabajo y sabemos que forma parte del fútbol", explicó.

En el minuto 37, un fallo ante el guardameta Robin Olsen marcó su partido ante Suecia. "El otro día no lo considero algo grave. El portero achicó muy rápido y yo tenía que ajustar la pelota al palo", valoró Morata, que consideró que los pitos son parte de su trabajo.

"Es normal que, si estoy aquí en la selección española, se me exija que haga goles. Lo entiendo. Tengo que poner trabajo y más trabajo. No sé si mañana o el próximo partido entrará o no el balón, pero daré el 200 por ciento como cada día que me pongo la camiseta de la selección española", aseguró durante la rueda de prensa.

"¿Dónde tengo que firmar?" preguntó el futbolista cuando fue interrogado por la posibilidad de que España gane la Eurocopa sin ningún gol suyo: "Ojalá que me coma yo todo como esta semana y la selección sea campeona de Europa. No tengo ningún tipo de problema".

"Tenemos que estar centrados en el partido de mañana. Nos jugamos mucho contra una gran selección. Cada punto en una Eurocopa es decisivo, incluso cada gol. Tenemos que hacer un gran partido para ganar a Polonia. Seguro que se nos va a dar bien", avanzó Morata, que remarcó: "Creo que podemos hacer algo grande (en el torneo), lo pienso y todos nosotros lo pensamos".

"Con ganas de que llegue el partido" de este sábado, Morata aseguró que "es fácil entenderse bien" con Gerard Moreno, que "ha demostrado el jugador que es", y habló de Robert Lewandowski, su rival este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla: "Si en la tele está jugando Lewandowski, uno se tiene que parar a mirarlo".

"Claro que me gusta el fútbol y por lo tanto me gusta Lewandowski. Es uno de los mejores delanteros del fútbol en la historia, sobre todo los últimos años. Cuando he tenido la suerte de jugar contra él, le he pedido la camiseta y muchas cosas. Las guardo para el recuerdo. Me gustaría tener muchas cosas de él, pero no las tengo. Soy Morata. Es una persona a la que admiro", recalcó.