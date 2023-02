Álvaro Morata: "Los insultos a la grada no solo le pasan a Vinícius Júnior, nos pasa a todos"

Álvaro Morata , delantero del Atlético de Madrid , expresó este miércoles en una entrevista a 'ESPN' que los insultos a los jugadores desde la grada no le pasan "sólo a Vinícius ", sino a "todos" los futbolistas, remarcó que las ofensas racistas hacia el delantero brasileño son "inaceptables, incomprensibles y no deberían tener lugar en el fútbol" y apuntó que es "un problema de todos como país".

"Es que al final no le pasa sólo a él. Nos pasa a todos. A mí también, cuando voy a jugar fuera de casa, me insultan, me hacen de todo. No es sólo que le pase a Vinicius. Parece que siempre le pasa a él, porque es muy mediático, pero te aseguro que le pasa a muchas personas", explicó en declaraciones a 'ESPN', enfatizando en el gran impacto que ha generado el astro brasileño por las diferentes críticas desde todos los frentes al brasileño, que ha sido víctima de racismo dentrro y fuera de los terrenos de juego.

"Al final, en el fútbol siempre pasa. A nuestra gente, nuestra plantilla, nuestro entrenador, puede pasar que nos insulten cuando jugamos fuera y es parte del fútbol, pero debería ser eso, sólo fútbol, pero para todos, no sólo para Vinicius o para mí o para Jordi Alba. Debería ser sólo fútbol para todos", continuó el delantero del Atlético.

Morata opinó sobre los insultos racistas a Vinicius: "Es inaceptable, incomprensible y no tendría que tener lugar en el fútbol. A la primera que una persona va a eso a un estadio deberían no dejarle entrar más en su vida, porque una persona que va a un espectáculo deportivo, muchas veces con niños, muchas veces en un ambiente así, creo que debería ser un motivo para que te expulsen. Es un deporte, puede haber mucha rivalidad, pero es fútbol".

"Claro" que afecta, expresó el atacante, que sufrió los insultos, incluso amenazas, en la pasada Eurocopa 2020. "Es imposible, por mucho que estés preparado de tu cabeza y tu cuerpo para esas situaciones. A lo mejor vas a un sitio y te dicen que te mueras, alguna barbaridad de tu mujer o tus hijos... Es complicado. No podemos centrarnos en él, porque pasa todos los domingos en cada campo", expuso.

"Es un problema que no tenemos los futbolistas o los entrenadores, lo tenemos todos como país. Tenemos que tomar como ejemplo la 'Premier', que si una persona hace una cosa así no vuelve a entrar en un espectáculo deportivo y así debería ser en España también", añadió a 'ESPN'.