Amleto Bonaccorso: “Colombia es una gran Selección, va a estar en los Juegos Olímpicos”

El entrenador de Venezuela Sub-23 dialogó con ‘Blog Deportivo, de ‘Blu Radio’, donde contó algunas intimidades de la 'vinotinto'. Además, elogió a Jorge Carrascal y el desempeño del combinado 'tricolor' en lo que va del Preolímpico.

Amleto Bonaccorso, entrenador de Venezuela Sub-23, habló de su presente en la 'Vinotinto', el desempeño de la Selección Colombia, el funcionamiento con Jorge Carrascal y la crítica por no prestar varios de sus jugadores para el certamen.

El entrenador se encontraba ilusionado con el pase a la fase final del certamen. Sin embargo, cayeron 2-1 frente a Colombia, y disputarán la última fecha del Preolímpico sin chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Declaraciones de Amleto Bonaccorso:

“Hay jugadores que están en ligas que comienzan hasta marzo, yo los convoqué en la fecha FIFA, después nos enviaron una carta dando la negativa. Acá faltaron muchos futbolistas que le habrían dado más calidad a este Preolímpico. Contamos con la gran mayoría de la liga de Venezuela. Fue un milagro que Soteldo esté acá, siempre estuve en comunicación con él”.

Desempeño de Colombia y Jorge Carrascal:

“Es una gran Selección, además está acompañada de su gente, hay jugadores interesantes; me encanta Carrascal, tiene una lectura distinta, hace mucho juego asociativo, tiene cambio de ritmo; es impresionante. Tiene una humildad muy importante, se acercó a felicitarnos, ese jugador debe estar en la Selección absoluta”.

La figura de Venezuela:

“Soteldo es el jugador referente, a pesar de ser un joven, viste la camiseta '10' del Santos, es un líder, por su fútbol, familiariza al grupo y transmite esa energía”.

El mando de la Selección de mayores:

"No hay nada concreto sobre el entrenador de Venezuela. Se habla de muchos técnicos, de Alfaro, Pinto, Sampaoli, La Volpe. Solamente he escuchado rumores. No me han ofrecido el cargo, seguramente estarán mirando mi desempeño, pero lamentablemente no tenemos posibilidades de clasificar”.

