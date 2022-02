Andoni Iraola, técnico del Rayo: "Dimos el nivel, pero ellos tuvieron más acierto de cara a gol"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota cosechada este miércoles frente al Betis (1-2), en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, aunque dijo que no se va triste porque su equipo no haya dado el nivel, sino que encajó "dos golazos" de Borja Iglesias y William Carvalho, que marcaron las diferencias.

Dos goles de Borja Iglesias y William Carvalho permitieron al Betis ganar en Vallecas y frenar la ilusión del Rayo, que se adelantó en el marcador por medio de Álvaro García en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Queríamos otro resultado, a ser posible una ventaja, pero creo que estuvimos bien. Hicimos un buen partido y creo que fue igualado. Ellos estuvieron muy bien pero los jugadores que hicieron los goles marcaron la diferencia. Creo que dimos el nivel pero ellos tuvieron más acierto de cara a gol", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

Para el técnico vasco, el partido fue "equilibrado" y se decidió por el acierto de Borja Iglesias y William Carvalho, "dos jugadores muy buenos que dieron al Betis el premio del resultado".

Para esta eliminatoria, histórica al ser la segunda vez que el Rayo disputa las semifinales tras hacerlo por primera vez hace cuarenta años, en 1982, el ambiente en las gradas del estadio de Vallecas fue inmejorable.

"No podemos pedir nada más a la gente. Han estado apoyando todo el partido y los jugadores lo han dado todo", confesó Iraola, que en su análisis del partido destacó que fue un "duelo de alternativas y transiciones para los dos lados".

"Nosotros arriesgamos mucho pero no nos quedaba otra que intentar empujar. Nos han ganado porque también han jugado bien. No me voy triste porque no hayamos dado el nivel, aunque es una pena ponerte con el marcador a favor y no poder mantenerlo", manifestó.

"Ahora ellos parten con la doble ventaja del marcador y de jugar en casa, pero nosotros nos lo tenemos que tomar como un partido normal en el que te marcan nada más empezar. Habrá que confiar en hacer las cosas bien y tener más acierto en las fases buenas que tengamos", señaló.

"El acierto en el fútbol se paga mucho y ellos hoy lo han tenido. Si ya eran favoritos antes de empezar, con este resultado les facilita el trabajo, aunque ellos saben lo que les ha costado ganar aquí y no se van a relajar. Nosotros vamos a ir con la fe de ponérselo difícil pero tenemos que hacer ajustes y asumir algún riesgo más, aunque en las eliminatorias es lo que toca hacer", concluyó.