Andrés Iniesta: "Estoy totalmente convencido que el Barcelona nunca ha comprado ningún árbitro"

El exazulgrana Andrés Iniesta aseguró que está "totalmente convencido" de que el Barcelona "nunca ha comprado a ningún árbitro", con respecto al polémico caso Negreira, que señala al club azulgrana.

En unas declaraciones a 'RAC1', Iniesta dejó claro que durante el periodo que vistió la camiseta del club catalán (2002-18) nunca vio ni escuchó "nada extraño" al respecto.

En cuanto a la marcha deportiva del equipo de Xavi Hernández, Iniesta considera que la victoria en el Clásico ha servido a los 'azulgrana' para obtener "una distancia considerable para poder ganar LaLiga".

De todos modos, Iniesta no da por hecho el título de los azulgrana. "Hasta que no es matemático, no es definitivo y se tiene que ganar hasta el final, pero están en predisposición de hacerlo", insistió el centrocampista.

El manchego subrayó que ha sido "espectacular" la evolución del equipo azulgrana desde la llegada de Xavi al banquillo. "Él se ha preparado mucho para vivir este momento, tiene las ideas claras, sabe lo que quiere y como lo quiere y lo que significa el lugar que ocupa", dijo.

En todo caso, Iniesta confía en que los azulgranas "puedan ganar el título (de LaLiga) esta temporada y poder luchar "por todo" en la próxima.

En cuanto a sus planes de futuro, Iniesta, que a sus 38 años sigue en activo en las filas del Vissel Kobe japonés, asegura que los banquillos "le quedan lejos" porque se sigue viendo como futbolista, aunque advierte: "siempre he dicho que me gustaría formarme como entrenador".

Referente a este caso, en las últimas horas se ha oficializado que FC Barcelona pidió informes arbitrales sobre "el rival RM" (que coincide con las siglas del Real Madrid) al ex exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y su hijo, según se desprende de un documento que la policía incautó en casa de un exdirectivo del FCB.

En un documento que figura en el sumario del caso Negreira, al que ha tenido acceso EFE, se detallan varios trabajos a realizar por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y su hijo, entre los que destaca el "seguimiento de decisiones arbitrales al equipo rival RM".

Dentro del sumario, el documento aparece en una carpeta de pruebas incautadas en casa del exdirectivo del FC Barcelona, José Contreras, fallecido el día de Navidad de 2022.

Se trata de una sola página, mecanografiada y con algunas notas a mano, que lleva como encabezamiento las palabras "Trabajos a realizar" y que su autor cierra con una última frase entre paréntesis con la que indica quien es el destinatario del documento: "(Confidencial para: Sr. Contreras)".

El documento describe casi una decena de servicios a prestar por parte de quien los realice y el primero que aparece en la lista es "vídeos de los jugadores del Barça con respecto a las decisiones del árbitro, para que este no sea contrario al Barça".

El autor del texto pide también vídeos de las virtudes y defectos de los equipos rivales del FC Barcelona y sus jugadores.

El documento precisa que todos los informes arbitrales deben facilitarse al Barça "de forma anónima" y que "tanto la facturación como los informes se entregarán al señor Contreras en mano o a quien se determine".

Tras detallar que los vídeos deben entregarse semanalmente, el documento añade la referencia al RM: "Seguimiento de decisiones arbitrales al equipo rival RM".

El otro elemento del documento que destaca es una anotación hecha a mano a la altura del encabezamiento en la que, sin contextualizar, puede leerse: "50.000 +- 10.000. Ver coche del árbitro o no en función tema coche aeropuerto o hotel" (sic).