Ángel Correa: "No lo podíamos creer, lo que pasó en Brasil vs Argentina fue una locura"

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa describió la suspensión del Brasil-Argentina de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 como "una locura", que los futbolistas en el estadio "no podían creer", cuando los efectivos de la autoridad sanitaria brasileña irrumpieron en la cancha a los seis minutos de juego.

El duelo entre brasileños y argentinos previsto para el 5 de septiembre en el Neo Química Arena de Sao Paulo se tuvo que interrumpir cuando, en el minuto 6 de juego, fiscales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña irrumpieron en el césped ante la denuncia de que cuatro jugadores habían dado información falsa en sus documentos de inmigración.

La infracción había sido cometida por los futbolistas argentinos de la Premier League inglesa -Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa), Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham)- que según las normas sanitarias brasileñas debían haber guardado una cuarentena obligatoria de 10 días al venir del Reino Unido.

Durante una entrevista con la Agencia EFE, Correa, que en ese partido formaba parte del banquillo de la 'albiceleste', consideró "una lástima" que se hubiera suspendido el 'Superclásico de las Américas' y que no les hubieran notificado antes que había cuatro jugadores que no cumplían el protocolo sanitario.

El futbolista del Atlético reconoció que disputar tres partidos de eliminatorias por el aumento de jornadas de la fecha FIFA de Conmebol y regresar al fútbol europeo es "mucha paliza" para los jugadores y admitió que fue "complicado al principio" cuando los clubes españoles se negaron a ceder a sus futbolistas, aunque posteriormente -el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) rechazó la cautelar solicitada por La Liga- les dejaron ir "sin problema".

Además, el delantero rosarino se mostró muy satisfecho de haber conquistado la Copa América en julio, su primer título con la selección mayor y el primero de su compatriota Lionel Messi. "Con todo lo que había conseguido en el fútbol, no se le daba todavía nada con Argentina. Todos estábamos muy felices por él", opinó.

- Pregunta (P): ¿Qué pasó en el partido contra Brasil de las eliminatorias, cómo lo vivieron?

- Respuesta (R): Fue una locura y no lo podíamos creer que estuviera pasando, que entre esa gente ahí a suspender el partido, los cuatro compañeros que habían venido de Inglaterra tenía el permiso para jugar, porque si no el entrenador no los hubiera puesto.

Nosotros llevábamos tres días en Brasil, tranquilamente podían haber venido al hotel y decir que estos chicos no pueden jugar y el entrenador ponía a otros, no habría problemas y se jugaba el partido. Esperaron a que empezara el partido y entraron a suspenderlo. Fue todo muy raro, una locura. Una lástima porque era un lindo partido, como es siempre un Argentina-Brasil, para que lo disfrute todo el mundo y se tuvo que suspender a los cinco minutos.

- P: Los clubes de LaLiga española llegaron a plantarse para no ceder a jugadores a las selecciones de Conmebol, ¿cómo lo vivieron ustedes?

- R: Fue todo una locura, porque nunca había pasado que se jugaran tres partidos de eliminatorias como se jugaron ahora. La verdad es que para los jugadores es mucha paliza, mucho viaje, en pocos días y tres partidos en pocos días, después llegas acá otra vez tienes que volver a jugar el fin de semana, son muchos partidos, muchos viajes en pocos días, la verdad se hace muy difícil.

Pero es lo que toca, nosotros somos jugadores, y tenemos que estar preparados para cuando nos digan y hacer lo que nos gusta hacer, que es jugar al fútbol.

- P: ¿Cómo se siente un jugador cuando le ponen entre la espada y la pared: entre la selección de su país y su club, que es quien te paga?

- R: La verdad es que al principio era complicado, pero nosotros después aquí en España no tuvimos problema, nos dejaron ir sin problema. Fue al principio que hubo el comunicado de LaLiga y eso, pero después nos dejaron ir y fuimos tranquilos

- P: En octubre se podría repetir esta situación.

- R: Sí, puede ser.

- P: Viene de ganar este verano la Copa América, ¿Cómo fue la emoción de ganar su primer título absoluto con Argentina?.

- R: Ganar la Copa América, en Brasil, contra Brasil y cómo se dio fue algo único. Todo el plantel y todo el cuerpo técnico que participó creo que hemos quedado en la historia y fue una alegría inmensa.

- P: Y encima con Messi, con un título para él, que supongo que era algo que todos los argentinos deseaban.

- R: Sí, más que nada por él, por todo lo que había conseguido en el fútbol, lo que sigue consiguiendo, que no se le daba todavía nada con Argentina. Todos estábamos muy felices por él.

- P: ¿Se le hace raro no jugar contra él en la Liga española, ahora que se ha ido al PSG?

- R: Sí, la verdad que sí se va a hacer raro. Yo personalmente me imaginaba que iba a terminar su carrera en el Barcelona, y de un día para otro se fue al París, fue todo muy loco, pero es lo que tiene el fútbol, que nunca se sabe lo que va a pasar.