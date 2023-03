Ángel Di María: "Es algo único ver a la gente contenta, por la fiesta, pero el objetivo es ganar"

El jugador de la Selección de Argentina, Ángel Di María, ponderó este miércoles que el público "está enloquecido con lo que hizo el equipo", en referencia a la conquista del título en Qatar 2022, al término de un entrenamiento previo al duelo de fogueo que este jueves la 'albiceleste' disputará contra Panamá, en Buenos Aires.

"La gente está enloquecida con lo que hizo el equipo, con este grupo y hay que disfrutarlo. Es una locura lo que pasó con las entradas. Ojalá que la cosa esté tranquila mañana (jueves) también y que no pase nada grave", sostuvo el jugador del Juventus italiano en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

"Es algo único ver a la gente contenta, es muy lindo y lo estamos disfrutando cada día. Espero que mañana (jueves) sea un hermoso día. Estoy ansioso por la gran fiesta de mañana, pero el objetivo es ganar, seguir por el mismo camino. Ya lo dijo Scaloni, se terminó que lo que se daba y los objetivos son los que vienen en camino", completó el 'Fideo' en rueda de prensa.

En la misma sintonía que su compañero, Alexis Mac Allister apeló a su humor y dijo: "A veces no puedo creer que soy, pero cuando tengo mal humor me acuerdo que soy campeón del mundo. Gracias a este Mundial vamos a ser parte de la historia, lo disfrutamos mucho y mañana espero que sea así con la gente".

Publicidad

"No me sorprende nada, sabemos la locura y la felicidad de la gente argentina por esto que logramos. Nosotros lo vivimos de la misma manera, es muy importante cómo nos apoyan. Como 'Leo' cuando salió con esa sonrisa, nosotros igual cuando nos toca estar con la gente. No hablamos, pero sabemos que va a ser un día muy importante como fue el micro. Tenemos muchas ansías de festejar como fue el día del micro", agregó el jugador del Brighton inglés en alusión a los festejos del 20 de diciembre, dos días después de proclamarse campeones.

La 'albiceleste' cumplirá este jueves contra Panamá y en el Estadio Monumental de Buenos Aires con su primer compromiso tras haber obtenido su tercera estrella de campeón del mundo.

Por su parte, el martes se mudará al estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para enfrentarse a Curazao en el segundo amistoso de esta ventana FIFA que, además, servirá como festejo por el título logrado el pasado 18 de diciembre.