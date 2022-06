Ángel Di María: “La eliminación de la Champions League contra Real Madrid le hizo muy mal al PSG”

Ángel Di María viene de jugar un gran partido frente a Italia con la camiseta de la Selección Argentina en la 'Finalissima' donde el conjunto sudamericano salió victorioso, coronándose campeón del certamen en el estadio de Wembley, Inglaterra. En el partido más reciente del equipo de Scaloni contra Estonia, estuvo en el banco de suplentes.

El futbolista argentino salió oficialmente del PSG y fue aplaudido por el público francés en su último encuentro frente al Metz donde se reportó con un gol y finalizó su estadía en la institución parisina. En ‘Tyc Sports’, explicó los motivos y las sensaciones que vivió tras su partida del club de la capital de Francia.

“Por un lado me dolió y por otro, no. Me fui de una manera muy especial. Fue una noche inolvidable, que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía, no a todos se la hacen. El cariño del hincha de PSG, el que está atrás del arco, es lo más difícil de conseguir. Que me hayan llamado para que vaya afuera, que canten para mí solo y haberme hecho un mural para que lo firme son cosas que quedan en el recuerdo", comentó el argentino.

Uno de los golpes más fuertes que tuvo el PSG durante la temporada 2021/2022, fue la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid. Di María mencionó que ese momento ha sido la razón por la cual en el PSG existan momentos críticos.

"Fue difícil para todos, no sólo para Lionel Messi. La gente estaba muy ilusionada, teníamos un terrible equipo para poder lograr todo. Haber quedado afuera le hizo muy mal al club, por eso está como está”.

¿Cuántos goles anotó Ángel Di María con el PSG?

El futbolista argentino anotó 93 goles con el PSG contando todas las competiciones en las que participó con el equipo francés.