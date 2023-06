Ángel di María, punto final en Juventus: así se despidió y también alistaría maleta para ir a Arabia

El campeón mundial argentino de 35 años Ángel Di María, cuyo nombre suena también para unirse a la liga saudita, abandona la Juventus italiana después de apenas una temporada, anunció el propio jugador en su cuenta de Instagram.

Di María había llegado a Turín con la carta de libertad después de siete temporadas en el París Saint-Germain. Con la formación italiana ha jugado 40 partidos, marcando ocho goles, pero no ha conseguido los títulos esperados.

"Llego al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", escribió Di María en su texto.

"Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño, que me dieron siempre desde el primer día. Me sentí como en casa, siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", añadió el jugador, que ahora es libre para firmar por el club que desee.

El nombre de Di María ha sonado para el campeonato saudita, donde el Al Nassr fichó a finales de 2022 a Cristiano Ronaldo y donde el martes el Al Ittihad anunció la contratación de Karim Benzema.

Si Di María termina poniendo también rumbo a Arabia Saudita, los tres exjugadores del Real Madrid se reencontrarán en ese campeonato.

Di María fue campeón de la Liga de Campeones en 2014 y de la Liga española en 2012, cuando jugaba en el Real Madrid. En Francia conquistó en cinco ocasiones la Ligue 1, con los colores del PSG, entre 2016 y 2022.

Antes de todo ello había sido campeón de la liga portuguesa con el Benfica en 2010.