Ansu Fati recibe el alta médica y es convocado para disputar 'El Clásico' por Copa del Rey

El delantero Ansu Fati ha recibido el alta médica del golpe en la rodilla izquierda, que le impidió estar presente en el último partido en Almería, y es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este jueves (21:00 horas) al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El equipo azulgrana viajará el mismo jueves a Madrid con el internacional español en la lista de 21 futbolistas, donde no figuran los lesionados Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Pedro González 'Pedri'.

Además de Ansu Fati, la presencia del jugador del Barça Atlètic Estanis Pedrola es la otra novedad de la expedición del equipo azulgrana.

Esta es la lista de 21 futbolistas del Barcelona para disputar el clásico copero:

Ter Stegen, Araujo, Busquets, Gavi, Ansu Fati, Ferran Torres, Iñaki Peña, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Raphinha, Koundé, Eric García, Balde, Pablo Torre, Arnau Tenas, Alarcón y Estanis Pedrola.

Xavi Hernández previo a su partido por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, se le vio confiado previo al partido por Copa del Rey. "Siempre me motiva ir al Bernabéu, soy muy culé y me gusta esta rivalidad. Me encanta encanta ir ahí (al Santiago Bernabéu) e intentar hacer buenos partidos. Tratar de quitarles el balón ser dominadores, me motiva mucho", aseguró el español.

Igualmente, habló de la situación actual del equipo tras la eliminación en Europa League a manos del Manchester United y perder, por primera vez en la historia del Barcelona, con el Almería. "Si nos centramos en los últimos dos partidos, estamos en el hospital. Pero, si nos centramos en donde estamos, estamos en una semifinal de copa, estamos líderes de la liga a siete puntos del Real Madrid y hemos ganado una Super Copa este año. Creo que la película está siendo bastante buena", sentenció Xavi.

Por último, comentó que se siente en una "situación idónea para conseguir los títulos" y dice que no tiene nada que ver la situación del Barcelona con la que tenían el año pasado. Prefiere no pensar en estos dos últimos partidos y ver más hacia al futuro para sacarle el mayor provecho a la situación que vive su equipo en la competiciones locales que le quedan y aspirar a demostrar la temporada que viene que son rivales dignos de competir en Europa.

'El Clásico' en su partido de ida tendrá lugar en el Santiago Bernabeur, hogar del Real Madrid, el próximo jueves 2 de marzo a las 3:00 p.m hora de Colombia.