Antoine Griezmann se quejó de la humedad luego de perder 3-2 con el K-League Stars, de Corea del Sur

Antoine Griezmann, futbolista francés del Atlético de Madrid, aseguró este jueves, después de perder 3-2 frente al K-League Stars surcoreano, que "no hay excusas" para justificar la derrota pese al calor y la humedad que entorpecieron el encuentro.

El jugador rojiblanco dijo que "fue una pena" perder el duelo e indicó que él y sus compañeros pudieron correr, hacer esfuerzos hacia arriba y hacia atrás y declaró que ahora toca "descansar" bien para afrontar el próximo amistoso que disputarán el próximo domingo ante el Manchester City.

"Mucho calor y mucha humedad, pero no hay excusas. Creo que queremos ponernos a tono lo más pronto posible. El estadio estaba casi lleno, es un honor y un placer jugar aquí y tener muchos aficionados coreanos. Ver mi camiseta aquí me hace ilusión, me llena de orgullo y felicidad", finalizó en declaraciones a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

Por otro lado, Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid dijo, tras la derrota frente al combinado de la liga surcoreana, que el cuadro rojiblanco tuvo numerosas ocasiones para obtener un marcador claramente favorable: "la primera parte fue clara para ir cuatro o cinco goles a cero".

"La sensación ha sido buena, hicimos 45 minutos muy buenos y estamos muy contentos, expresó el español que confesó que "más allá de la temperatura, la humedad y la sensación térmica desgasta mucho a nivel físico y de hidratación".

Hermoso fue tajante al ser preguntado por la situación del portugués Joao Felix y se situó al lado del técncio Diego Pablo Simeone. "Como dijo el míster, lo que queda es el club y siempre estará por encima de nosotros".

"Cualquier jugador que quiere estar en el club estará y el que no quiera estar, que no esté, pero cualquiera que forme parte de la primera plantilla será tratado de la misma manera. Joao sigue con nosotros como cualquiera que forme el Atlético y será compañero hasta el día que quiera él o lo diga el club", expresó el jugador.