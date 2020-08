Antonio Conte y la baja de Alexis Sánchez: “Nos estamos dando cuenta de qué tipo de arma perdí”

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, destacó este domingo el peso de la ausencia por lesión del chileno Alexis Sánchez para las semifinales de la Liga Europa de este lunes contra el Shakhtar Donetsk y consideró que se quedó "sin un elemento fundamental".

"Por tres cuartos de temporada Sánchez no ha estado disponible por lesión y ahora nos estamos dando cuenta de que tipo de arma perdí. No contar con este jugador, después de que había vuelto a niveles importantes, es algo que siento mucho", afirmó Conte en la rueda de prensa previa al encuentro de Düsseldorf.

"Me quedo sin un elemento fundamental o desde el comienzo o para entrar en la segunda mitad. Los dos delanteros (el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez) deberán sacrificarse. Seguro que Alexis nos habría ayudado", agregó el técnico italiano.

Alexis se lesionó en el bíceps femoral del muslo derecho en los cuartos de final contra el Bayer Leverkusen y, además de no estar en el duelo de este lunes contra el Shakhtar, tiene muy complicado llegar a la eventual final del 21 de agosto en Colonia.

Conte manifestó su profundo respeto por el trabajo del Shakhtar y le consideró como el equipo más fuerte que le ha tocado hasta ahora en la Liga Europa, en la que se vio las caras con el Ludogorets, el Getafe y el Leverkusen.

"El Shakhtar está lleno de talento, son buenos en mantener siempre el nivel muy alto. Me acuerdo de cuando me medí con el Shakhtar en la Liga de Campeones con el Juventus, había jugadores fuertes, siempre los tuvieron y siguen teniéndoles. Enhorabuena, logran encontrar talentos muy buenos", dijo.

"El Shakhtar jugará con sus características, alternará presión alta y baja. Tienen una identidad, tiene un alto nivel en Europa y creo que el gran mérito de (el técnico portugués, Luis) Castro es convencer a muchos jugadores de talento para que trabajen para el equipo", prosiguió.

Negó que tenga miedo del equipo ucraniano y subrayó que el Inter llega preparado bien a la cita.

"Miedo no forma parte de mi vocabulario y no quiero que entre tampoco en el de mi equipos. Tenemos muchísimo respeto por el Shakhtar, nos preparamos muy bien. Ellos son el equipo mejor que nos tocó en este camino en la Liga Europa. Le enfrentaremos con respeto, pero con ganas de demostrar que estamos aquí por una razón y lo daremos todo para ir a la final", aseguró.

De ganar al Shakhtar, el Inter, triple campeón de la Copa UEFA/Liga Europa (1991, 1994 y 1998), volvería a una final europea diez años después de la última vez, lo que supondría a nivel personal para Conte la primera oportunidad de ganar un trofeo internacional.

"Si ganara un trofeo europeo estaría feliz por el club, no por mí. No pienso en enriquecer mi palmarés, sino la del club que me contrata", dijo.

Conte estuvo acompañado en la rueda de prensa por el esloveno Samir Handanovic, capitán del equipo.

"Para llegar a la final hay que hacer mejores partidos con respecto a los que hicimos hasta ahora, el Shakhtar es el equipo más difícil con el que nos medimos en esta Liga Europa. Como calidad es superior a otros y necesitaremos una prestación mejor", contestó el meta esloveno a la única pregunta que recibió.