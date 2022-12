Argentina espera que Sampaoli sea el ‘aladino’ que los lleve al Mundial 2018

La selección ‘albiceleste’ le apuesta al DT argentino, que llevó al Sevilla al cuarto puesto de la Liga de España esta temporada, y la salve del naufragio.

"Quiero volver atrás, al talento y el arte de la gambeta, para ir para adelante", pregona el hombre calvo de la delgada figura. Por ahora, junto al astro Lionel Messi, solo le piden que salve a la albiceleste del naufragio.

Sampaoli dejó el Sevilla de España en un momento de auge. Tanto que su salida despertó rencores en los hinchas y malestar en los dirigentes.

No fue simpático para los andaluces que se marchara. Pero él tenía un objetivo entre ceja y ceja: "Siempre soñé con la Selección".

No le importó al nacido hace 57 años en la pequeña Casilda, en plena pampa húmeda, que Argentina sea hoy una brasa ardiente. El equipo está en capilla, quinto en la clasificatoria sudamericana.

No sería tan grave la ubicación si no fuera que juega pésimo y el único que le saca las castañas del fuego es Messi. Hasta ahora Messi fue el único "genio" que satisface los deseos, pese a que hay una constelación de estrellas en el plantel.

Con 'La Pulga', Argentina ganó cinco y perdió solo un partido de la clasificatoria. Sin él, se impuso una sola vez, empató cuatro y perdió tres. Está todo dicho.

Por ahora los argentinos apenas ganan el derecho a jugar una repesca con el mejor de Oceanía. Faltan sólo cuatro fechas y la primera es una prueba de fuego: jugar contra Uruguay en el estadio Centenario.

En las sombras

Hay más preguntas que respuestas en Argentina ¿Podrá Sampaoli lograr con el equipo lo que no pudieron en tres años ni Gerardo 'Tata' Martino ni Edgardo 'Patón' Bauza? ¿Por qué juegan tan mal con la ‘albiceleste’ argentinos que la 'rompen' (argot, son figuras) en clubes europeos?

Es raro lo que rodea a Sampaoli. No había asumido, ni arreglado, ni nada, cuando se dio a conocer un plantel. Se supo que lo nombró Juan 'Brujita' Verón, director de selecciones de la liga ¿Lo aprobó Sampaoli en las sombras?

Son los nombres para una gira de dos partidos. Argentina jugará el clásico sudamericano frente al encumbrado y clasificado Brasil el 9 de junio en Australia y luego con Singapur de visitante, el 13.

La lista trajo novedades, pero no tantas. Había un clamor de los hinchas contra Sergio Agüero. Lo borraron. Aparecieron caras nuevas y, entre ellas, Mauro Icardi (Inter, Italia).

No mucho nuevo bajo el sol, salvo Icardi, a quien se lo solía descartar por escandaletes más relacionados con las revistas del corazón que con la pelota.

Amor a la camiseta

Otra rareza de Sampaoli es que nunca dirigió a un equipo de primera en Argentina. Tampoco llegó más lejos como jugador que ser un aficionado en ignotas canchas rurales. Eso sí, fue exitoso como DT en Emelec de Ecuador, en Universidad de Chile y logró con La Roja el primer título internacional, la Copa América de 2015.

"Fue tan hermoso, como doloroso a la vez", dijo sobre aquel histórico lauro frente a Argentina, en desempate a penales.

¿Quién es como DT para el desafío que le toca? Se decía discípulo de Marcelo Bielsa. Pero 'El Loco' acaba de desmentirlo con sutileza: "Sampaoli no es un discípulo mio. Primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo. Y segundo porque en realidad yo he notado que él es mejor que yo".

Sampaoli admira al exDT campeón del mundo César Menotti y a Pep Guardiola. "Hay que tratar de encasillar a los jugadores en el amor a la camiseta, desde el goce, no desde la obligación", afirma. Pero los hinchas le suplican: "Jorge, frotá la lámpara o hace algo, por favor".