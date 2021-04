Arjen Robben y un ejemplo de vigencia: "La palabra 'rendirme' no está en mi diccionario"

El futbolista del Groningen Arjen Robben , que este domingo entró en la segunda mitad del partido de la Eredivisie contra el Heerenveen tras pasar casi seis meses lesionado, afirmó que nunca se rinde.

“He llegado a pensar si tiene sentido seguir jugando, pero algo dentro de mí me dice que rendirme no está en mi diccionario”, señaló a la cadena ESPN.

“He recorrido un largo camino, no sé si alguna vez he experimentado una rehabilitación tan difícil en mi carrera”, añadió Robben, que definió su participación en el encuentro como “una recompensa”.

El jugador de 37 años entró en el minuto 78 del Groningen-Heerenveen, poco después de que los visitantes se adelantaran en el marcador, y, aunque estuvo a punto de marcar un gol en el tiempo añadido, no pudo evitar la derrota de su equipo, ya que Tibor Halilovic marcó el definitivo 0-2.

A pesar del mal resultado, Robben dijo que está contento con su regreso. “Es un placer cuando estoy en el campo con los compañeros”, indicó, y agradeció también el apoyo de los seguidores del Groningen “a través de cartas, correos electrónicos y palabras bonitas”.

Respecto a la posibilidad de renovar su contrato un año más, tal y como le ha planteado la directiva del club, fue prudente.

“No sé si mi esposa estará de acuerdo. Primero quiero ver cómo va durante las próximas semanas”, dijo en referencia a los problemas en los gemelos que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego la mayor parte de la temporada.

Robben colgó las botas en julio de 2019, cuando militaba en el Bayern Múnich, pero sorprendió al mundo del balompié al anunciar su regreso un año más tarde fichando por el Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.

La de este domingo fue su tercera participación en este curso, después de jugar los primeros 30 minutos del primer partido de la temporada contra el PSV Eindhoven y los últimos 14 de otro encuentro contra el Utrecht, el pasado octubre.