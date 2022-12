“Arriba Chile, nos vemos en la próxima batalla”: Arturo Vidal y su mensaje a la afición

El mediocampista chileno es una de las estrellas del fútbol mundial que no asistirá con su selección a la máxima cita del balompié, tras caer en territorio brasileño 3-0 y quedar eliminados de Rusia 2018.

El jugador del Bayern Múnich publicó este miércoles un mensaje de aliento para su país y los jugadores de ‘La Roja’ después de no conseguir el boleto que los llevaría a al Mundial de Rusia 2018.

Publicidad

Frente a la posible salida de la selección chilena, el ‘Rey’ Arturo mencionó que, “Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi selección. Nuestra selección”, escribió Vidal en sus redes sociales.

Lea también: Una oda a Falcao García, el ejemplo de Colombia (OPINIÓN)

“Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte”, expresó Vidal acompañado de un texto escrito por él y en el que menciona los esfuerzos de los futbolistas chilenos que siempre dieron lo mejor por el combinado chileno.

El equipo bicampeón de América no supo mantener su nivel futbolístico y en las últimas fechas de las Eliminatorias cedió puntos que lo obligaban a ganar las dos últimas jornadas, algo que no pudo hacer y quedo condenado a no asistir a Rusia 2018.

Publicidad