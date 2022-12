Arturo Reyes: “La nómina que utilizamos contra Bolivia es la más cercana para el debut”

El entrenador de la Selección Colombia Sub-23, dialogó con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y se refirió a la derrota frente a los bolivianos, el grupo de jugadores, el reemplazo de Juan Pablo Ramírez y el once titular para el primer encuentro.

Arturo Reyes, entrenador de la Selección Colombia Sub-23, habló con ‘Blog Deportivo’ sobre el debut en el Preolímpico del próximo sábado, a las 8:30 p.m., frente a Argentina.

En el último encuentro preparativo para encarar el Preolímpico en Colombia, los ‘cafeteros’ cayeron 1-0 frente a Bolivia, sin embargo, Reyes se encuentra confiado y preparado para lograr el objetivo de Clasificar a los Juegos Olímpicos en Tokio.

Arturo Reyes no le dio importancia a la derrota de Colombia: “Estamos construyendo el equipo”

“El resultado no fue lo que esperábamos, no es fácil que un equipo como Bolivia estuviera detrás de la mitad de cancha, sin embargo, hubo cosas buenas por resaltar y otras por trabajar; me quedo con el trabajo positivo”

Complejidad:

“Varios decían que este grupo (A) es el más difícil, yo no estoy tan de acuerdo, creo que los dos son muy complejos, en esta categoría se hace muy parejo, todas las selecciones tienen el mismo inconveniente con el préstamo de jugadores, casi todas estamos trabajando desde el mes de septiembre; hay muy poco trabajo”.

Reemplazo de Juan Pablo Ramírez:

“Hemos venido trabajando con Carbonero cerca de dos años, estuvo en las primeras convocatorias de la Sub-20 y en el Mundial. Me parecía era lo lógico, que un jugador conocido viniera. Juan Pablo ('El Indio') es un jugador más creativo, pero Johan nos ayuda dentro de su capacidad y característica en lo que estamos buscando”.

Posible titular:

“Ya tenemos en la cabeza una idea clara del grupo con el que vamos a empezar, yo creo que el equipo del domingo contra Bolivia puede ser, habrían cambios; no van ser muchos. Esta nomina tendría que ser lo más cercano que vamos a utilizar con Argentina”.

