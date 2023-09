Arturo Vidal defendió a Cristiano Ronaldo y cargó contra Ten Hag: "Los calvos son complicados"

Arturo Vidal, conocido por su franqueza en público, ha encontrado un nuevo medio para compartir sus opiniones controvertidas ahora que atreviesa un proceso de recuperación de su rotura de meñisco: su canal de 'Twitch'. El futbolista chileno, que ya generó titulares polémicos con sus comentarios sobre el partido entre el Milan y el Newcastle en la primera jornada de la Champions League, ha vuelto a encender la polémica con sus declaraciones recientes en esta plataforma de 'streaming'.

En sus últimas declaraciones, el mediocampista de Athletico Paranaense, no se guardó nada al opinar sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, culpando en su totalidad al actual entrenador de los 'diablos rojos'. Vidal fue enfático en que la mala gestión del neerlandés con el astro portugués fue la causante de la salida de éste rumbo a territorio árabe, donde hoy es figura, mientras el United no levanta cabeza.

"Ese entrenador (Ten Hag) entró mal. ¿Cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Así son estos tipos. Por eso en algunas ocasiones los entrenadores que llegan dejan tremenda cagada. Terrible. No sé cómo pensarán. ¿Sacar a Cristiano? Era el goleador y lo saca", fueron las palabras del chileno cuando le preguntaron sobre el tema en su canal de 'Twich'.

Sin embargo, lo más llamativo vino al terminar su comentario, cuando declaró que "los pelados (calvos) son muy complicados", haciendo referencia a su exentrenador, Jorge Sampaoli.

UNA RELACIÓN ROTA ENTRE VIDAL Y SAMPAOLI

Arturo Vidal terminó su paso por Flamengo en julio y en aquel equipo, hubo un reencuentro entre el entrenador que lo supo sacar campeón de América por primera vez en 2015, Jorge Sampaoli. Sin embargo, el experimentado volante no tuvo los mejores números una vez el timonel argentino tomó el cargo. Esto, al parecer, no cayó muy bien y conociendo al mediocampista 'austral', que es alguien que no 'tiene pelos en la lengua', fue protagonista de unas duras declaraciones en contra del técnico argentino.

Durante una entrevista post-partido en su debut el pasado mes de julio en la victoria por 2-0 sobre Bahía en la jornada 15 del Brasileirao, se le preguntó sobre su salida del club anterior y su estado físico, a lo cual respondió directamente con un mensaje dirigido a su exentrenador, Jorge Sampaoli.

"Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores", expresó el futbolista, de 36 años, refiriéndose claramente a las razones detrás de su salida del 'Fla' y señalando al entrenador argentino como responsable.