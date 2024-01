Arturo Vidal: "Espero que en ningún lado hablen más de mi edad y de mis lesiones"

El nombre de Arturo Vidal es uno de los nombres más sonados en las últimas semanas en Colombia, debido a los rumores de su llegada al América de Cali y toda la campaña que se generó alrededor del mediocampista chileno. Sin embargo, al final, las directivas del equipo caleño decidieron desistir de su fichaje tras no llegar a ningún acuerdo.

De esta manera, parece que el próximo destino del ‘Rey’ será Colo Colo, el equipo de sus amores y que estuvo en medio de la pugna por Vidal con los ‘diablos rojos’. Ya en negociaciones con el ‘Cacique’, el exjugador del Bayern Munich le envió un mensaje a todos los aficionados.

“No me comparen más con los que vuelven a Chile, porque no vuelvo a retirarme. Vuelvo a ganar cosas con Colo Colo, si es que se da. No hablen más de mi edad, ni de mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy en un buen nivel. No vuelvo porque estoy lesionado, vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica y dejar una buena imagen”, fueron las palabras de Arturo Vidal, que fueron replicadas por el diario ‘La Tercera’.