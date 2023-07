Arturo Vidal se despachó con todo contra Jorge Sampaoli: "Me tocó un entrenador perdedor"

Arturo Vidal ha terminado su paso por Flamengo. En aquel equipo, hubo un reencuentro entre el entrenador que lo supo sacar campeón de América por primera vez en 2015, Jorge Sampaoli.

Sin embargo, el chileno no tuvo los mejores números una vez el timonel argentino tomó el cargo. Esto, al parecer, no cayó muy bien y conociendo al mediocampista chileno, que es alguien que no 'tiene pelos en la lengua', fue protagonista de unas duras declaraciones en contra del técnico argentino.

Después de abandonar el Flamengo debido a su falta de minutos de juego, el Arturo Vidal se unió al Athletico Paranaense, donde hizo su debut el pasado domingo en la victoria por 2-0 sobre Bahía en la jornada 15 del Brasileirao.

Durante una entrevista post-partido, se le preguntó sobre su salida del club anterior y su estado físico, a lo cual respondió directamente con un mensaje dirigido a su exentrenador, Jorge Sampaoli.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, expresó el jugador chileno, refiriéndose claramente a las razones detrás de su salida del 'Fla' y señalando al entrenador argentino como responsable.

“Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, agregó 'el Rey' Arturo, dejando claro que su relación con Jorge Sampaoli nunca fue la mejor, a pesar de haber trabajado juntos en la selección chilena.

Es importante destacar que Vidal fue uno de los jugadores destacados de aquella selección chilena que se consagró campeona de la Copa América en 2015, con el argentino como entrenador. Además, a pesar de las indisciplinas del jugador, como el incidente automovilístico bajo los efectos del alcohol antes del torneo continental disputado en Chile en 2015, el técnico oriundo de Casilda siempre lo respaldó. "Arturo cometió un error que no es determinante para excluirlo de la selección", comentó en su momento 'Sampa'.

¿Qué números dejó Arturo Vidal luego de su paso por Flamengo?

Arturo Vidal, jugador de Flamengo para la vigente temporada AFP

En julio de 2022, Arturo Vidal se unió al Flamengo después de su salida del Inter de Milán. Desde entonces, el futbolista chileno participó en 51 partidos con el equipo de Río de Janeiro, logrando marcar dos goles y tres asistencias. En términos de títulos, Vidal ganó dos torneos, ambos obtenidos el año pasado: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Sin embargo, no tuvo la misma suerte en la Recopa Sudamericana, donde perdió en la tanda de penales contra Independiente del Valle, y en el Mundial de Clubes, donde el equipo terminó en tercer lugar, tras perder en las semifinales contra el Al Hilal y ganar el partido por esta posición al Al-Ahly 4-2.