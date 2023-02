Arturo Vidal y el fuerte 'berrinche' que protagonizó, tras no ser tenido en cuenta por Flamengo

El mediocampista chileno, Arturo Vidal , nuevamente es protagonista y portada de los diarios del fútbol, pero en esta ocasión se debe a ese temperamento y situaciones polémicas que lo han caracterizado y perseguido a lo largo de su carrera profesional. Esta vez por un grave incidente, después de que el chileno se enterara que no entraría a jugar con Flamengo .

El pasado miércoles 1 de febrero el conjunto ‘mengao’ se enfrentó a Boavista por la sexta jornada del Carioca Serie A, donde Flamengo se llevó la victoria por la mínima diferencia, para confirmarse como el líder en la tabla de posiciones.

Con la llegada del nuevo entrenador del actual campeón de la Copa libertadores: Vítor Manuel de Oliveira, Arturo Vidal ha sido uno de los jugadores, que en materia de minutos y rodaje, no ha tenido tanta importancia y protagonismo dentro del esquema del equipo.

Para esta jornada, Vidal empezó desde el banquillo como revulsivo a las diferentes situaciones que se pudieran ir presentando dentro del juego.

En un momento determinado los suplentes procedieron a hacer la respectiva entrada en calor, sin embargo, al entrarse que no ingresaría definitivamente, el chileno 'estalló' en rabia y al regresar a la banca empezó a golpear lo que tenía a su alrededor, haciendo evidente el inconformismo por lo sucedido.

Los compañeros lo miraban impresionados por que lo que Arturo Vidal hacía, mientras evitaban el contacto con él.

Horas después el video de su reacción fue viralizada a través de redes sociales, donde las opiniones estuvieron divididas, pero el foco era solo uno: la actual situación de Vidal con el Flamengo.

Vai se fuder Vidal pic.twitter.com/eogmgNag3s — GIFSFLA (@GifsFla) February 2, 2023

Para este jueves 2 de febrero, el mismo jugador fue el encargado de comunicar a la opinión pública lo sucedido y excusarse por sus determinaciones dentro del terreno de juego, aceptando su culpabilidad y justificándola en su deseo de jugar.

"Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana", inició diciendo Vidal en un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter.

"Pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y seguir haciendo del 'mengao' el más grande de todos. Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos porque así soy yo. Un guerrero ganador", concluyó el chileno.