Así quedó la tabla de las Eliminatorias suramericanas, tras la fecha trece

Lo más significativo fue la goleada 1-4 de Brasil sobre Uruguay, en la cancha del Centenario. Colombia quedó cuarta, luego de vencer 1-0 a Bolivia.

Nº EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Brasil 30 13 9 3 1 32 10 22 2 Uruguay 23 13 7 2 4 25 15 10 3 Argentina 22 13 6 4 3 15 12 3 4 Colombia 21 13 6 3 4 16 15 1 5 Ecuador 20 13 6 2 5 23 18 5 6 Chile 20 13 6 2 5 21 18 3 7 Paraguay 18 13 5 3 5 13 18 -5 8 Perú 15 13 4 3 6 20 22 -2 9 Bolivia 7 13 2 1 10 10 32 -22 10 Venezuela 6 13 1 3 9 16 31 -15



Próxima fechaResultados de la fecha 13

Colombia 1- Bolivia 0

Uruguay 1- Brasil 4

Paraguay 2- Ecuador 1

Venezuela 2- Perú 2

Argentina 1- Chile 0

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Colombia

Chile vs. Venezuela

Brasil vs. Paraguay

Perú vs. Uruguay.