Así se jugará la fecha en la liga de Francia: Mónaco, en acción el domingo

La gran incógnita en el fútbol francés para este fin de semana tiene que ver con el debut o no de Neymar con la camiseta de PSG, que espera la transferencia del Barcelona.

A la espera del Certificado de Transferencia Internacional, el posible debut de Neymar con el París Saint-Germain el domingo ante el Guingamp marca la segunda jornada del campeonato francés, que se abre el viernes con dos partidos, Niza-Troyes y Rennes-Lyon.

Inmerso en la rutina de su nuevo club, que no desaprovecha oportunidad para mostrar la calidad del brasileño en los entrenamientos con vídeos en las redes sociales, a Neymar solo le frenan las trabas burocráticas para debutar en la Ligue 1.

"El traspaso se ha completado, por lo que no debería tardar. La federación (francesa) está en contacto con la española y no hay razón para que el suspense continúe. Son operaciones complicadas, pero no hay ningún documento que falle", señaló el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noel Le Graet al diario deportivo L'Equipe.

La segunda jornada arranca el viernes. El Lyon, que debutó con una goleada 4-0 sobre el recién ascendido Estrasburgo que le sirvió para conquistar la primera plaza, deberá confirmar las buenas sensaciones en la cancha del Rennes.

Destacó especialmente en el arranque del Lyon el delantero español de origen dominicano Mariano Díaz, fichado del Real Madrid, que marcó dos goles en su bautizo en el campeonato francés, una gran noticia tras la salida del ídolo local Alexandre Lacazette al Arsenal.

En el otro partido del viernes el Niza, que perdió 1-0 en el debut ante el Saint-Etienne, recibe al Troyes. El equipo de la Costa Azul, gran revelación el año pasado, contrató esta semana al veterano centrocampista holandés Wesley Sneijder, que tendrá que ponerse a punto porque no ha hecho pretemporada.

"Siempre estoy dispuesto a jugar cuando el entrenador lo considere, pero no será posible el viernes", señaló Sneijder, de 33 años, llegado libre del Galatasaray turco.

Tras el Lyon, se situaron en la tabla, gracias a sus victorias 3-0, el Marsella y el Lille del argentino Marcelo Bielsa.

El primero, que este viernes cerró la cesión del lateral Jordan Amavi, procedente del Aston Villa, visita el sábado al Nantes, dirigido por el italiano Claudio Ranieri, que debutó con derrota 3-0 ante el Lille.

Los de Bielsa mostraron en el arranque un juego ofensivo y seductor, que deberán confirmar en la cancha del Estrasburgo.

-- Programa de la segunda jornada del campeonato francés:

- Viernes

(12:00p.m.) Niza - Troyes

(1:45 p.m.) Rennes - Lyon

- Sábado:

(10:00 a.m.) Nantes - Marsella

(1:00 p.m.) Amiens - Angers

(1:00 p.m.)Bordeaux - Metz

(1:00 p.m.)Caen - Saint-Etienne

(1:00 p.m.)Toulouse - Montpellier

- Domingo:

(8:00 a.m.) Estrasburgo - Lille

(10:00 a.m.) Dijon - Mónaco

(2:00 p.m.) Guingamp - París SG

