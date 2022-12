Así se reciben los ídolos: emocionante presentación de Julio César Falcioni como DT de Banfield

El exarquero de América de Cali tendrá su cuarto ciclo en el ‘taladro’, en donde dirigirá al colombiano Iván Mauricio Arboleda. El ‘Emperador’ viene de superar una difícil enfermedad, que lo alejó de las canchas en 2018.

Emotiva, vibrante y emocionante: así fue la presentación de Julio César Falcioni como nuevo entrenador de Banfield.

En el estadio Florencio Sola, al sur de la ciudad de Buenos Aires, una multitud le dio la bienvenida al que fuera artífice del único título en la historia de este club argentino.

"Es una emoción muy grande tener el cariño de la gente y volver de nuevo a la institución. Gracias a Dios estamos bien de salud. Soy técnico y no manager porque estamos en un momento complicado y me quiero hacer responsable desde adentro. Tenemos que estar todos juntos para poder volver a reposicionarnos y pelear cosas importantes, esperamos poder lograrlo", afirmó el exarquero del América de Cali.

Banfield, que acaba de destituir al otrora delantero de la Selección de Argentina, Hernán Crespo, está en estos momentos pelando en la parte baja de la tabla del descenso, por lo que se encuentra en la obligación de recuperar el camino del triunfo.

CON MUCHOS APLAUSOS 👏👏👏 Así reaccionó Julio Falcioni cuando le preguntaron qué le genera que Maradona sea nuevamente DT en el fútbol argentino pic.twitter.com/Vx0pdhWWKP — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) September 6, 2019

"Lo que siempre manifestamos es que tenemos que trabajar en el día a día. Tenemos que conocer a algunos jugadores que han llegado, a muchos los conocemos. A los que estaban jugando les dije que no se durmieran y a los que no jugaban que pelearan para estarlo, para provocar una sana competencia y salir todos favorecidos. No hay que desesperarnos por nada", aseveró.

Falcioni, se rencontrará en el arco con el colombiano Iván Mauricio Arboleda, quien justamente tuvo sus mejores actuaciones bajo la dirección técnica del ‘Emperador’, y con Crespo había perdido su lugar.