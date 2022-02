Asistente técnico del seleccionado de Nicaragua es colombiano y compartió junto a Juan Carlos Osorio

Andrés Felipe Rozo conversó en exclusiva con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , acerca de esta nueva experiencia como asistente técnico de la Selección de Nicaragua y los caminos de la vida que ha tenido que transitar.

El caldense dio sus primeros pasos con el equipo de la ciudad y comentó cuando conoció a Juan Carlos Osorio, en la época que el risaraldense era el timonel del ‘blanco blanco’ de Manizales.

“Es seguir los sueños. Yo hice parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio y Pompilio. Más que una aventura, fue hacer cosas diferentes. Si quería meterme de lleno en esta profesión, tenía que salir y fue lo que hice para establecerme en Chile”, sostuvo Rozo.

El colombiano contó cómo conoció a Marco Figueroa, flamante seleccionador de Nicaragua: “Después de que Óscar Gil me llevó a México a trabajar con él, conocí a Marco, después fuimos a O’higgins a salvarlo del descenso, nos encantan este tipo de retos. El último club que dirigimos fue Cobreloa, y luego de yo estudiar, llegó una propuesta de la Federación de Nicaragua y se aceptó este proyecto”.

Finalmente, el actual asistente de la nación centroamericana explicó lo que fueron sus inicios: “Yo salí de Colombia y me fui a estudiar a Alemania. Yo trabajaba en Once Caldas cuando tuvo la peor crisis económica y me fui a Estados Unidos, aunque no tuve una aprobación de la visa. Después de mis estudios, ahí decidí irme para Chile con mi pareja”.