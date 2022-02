Atalanta, sin presencia de los colombianos, goleó 0-3 al Olympiacos y clasificó en la Europa League

El atacante ucraniano Ruslan Malinovsky certificó el pase a octavos de final de la Liga Europa del Atalanta, que volvió a ganar a un Olympiacos sin pólvora que se diluyó tras el descanso (0-3).

El conjunto italiano, que en la ida doblegó al conjunto heleno (2-1), apuntilló a su rival con un fútbol ofensivo y, sobre todo, con más dinamismo que el cuadro local, al que no le sirvió la especulación para remontar el tanto de desventaja con el que llegó de italia.

El tanto obtenido por el danés Joakim Maehle a cinco minutos del intermedio terminó por hacer añicos el plan del equipo del portugués Pedro Martins, enredado en medio del ritmo impuesto por los transalpinos.

Maehle aprovechó un balón de Marten de Roon para batir a Tomas Vaclik y acentuar el dominio visitante en el duelo.

Los cambios de Martins no surtieron efecto y el Olympiacos se descompuso en cuanto Malinovsky encontró el acierto para apuntillar la eliminatoria.

El ucraniano hizo dos goles en tres minutos. Abrió su cuenta en el 67 a pase de Teun Koopemeiners y en el 69 marcó el segundo desde fuera del área tras recibir un pase de Jeremy Boga.

¿Por qué Luis Muriel y Duván Zapata no jugaron en Olympiacos vs. Atalanta, en la Europa League?

Infortunadamente, ambos jugadores se encuentran lesionados. El tema de Luis Fernando Muriel no parece ser grave y se espera que regrese pronto a las canchas; mientras que la situación de Duván Zapata sí es alarmante, hasta el punto de que no se descarta que deba ser operado, perdiéndose lo que resta de la temporada.