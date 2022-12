Atentos en Millonarios: Lens, de Francia, definió el futuro del arquero Wuilker Faríñez

Wuilker Faríñez convenció a todos en el Lens, de Francia, a pesar de no poder jugar constantemente en la temporada.

Pep Guardiola no se aguantó y reveló el equipo en el que jugará Sergio ‘Kun’ Agüero

Publicidad

Este lunes, a través de sus redes sociales, el club europeo confirmó que ejerció la opción de comprar por el arquero exMillonarios.

“Cedido desde junio de 2020, Wuilker Farínez prorroga su contrato”, informó el Lens en un comunicado oficial.

Además, el guardameta venezolano dio unas declaraciones luego de firmar su nuevo contrato que lo vincula hasta el 2024.

Luis Enrique: “Cualquier decisión que tomara con Sergio Ramos, generaría polémica”

Publicidad

“Estoy muy feliz y me gustaría agradecer a todas las personas que me permitieron involucrarme con Racing. Pienso en mis compañeros de equipo, el cuerpo técnico, los gerentes… ¡Gracias desde el fondo de mi corazón! Es una forma de recompensa por el trabajo realizado a diario esta temporada. Sé que siempre funcionará. Me siento bien aquí”, dijo Faríñez.

Así las cosas, se cierra el capítulo del arquero en Millonarios, donde supo brillar estando en 91 partidos entre 2018 y 2020 y consiguiendo una Superliga colombiana, en 2019.

Publicidad