Atlas, de Julián Quiñones y Camilo Vargas, quiere volver a la victoria en la Liga de México

El campeón Atlas del delantero colombiano Julián Quiñones recibirá este jueves Querétaro, último lugar de la clasificación, con la encomienda de ganar y detener la racha de tres derrotas consecutivas en el Apertura del fútbol mexicano.

Dirigido por el entrenador argentino Diego Cocca, el Atlas perdió 2-0 con los Tigres UANL, 1-2 con los Xolos de Tijuana y 1-0 con el Santos Laguna. El equipo bajó al antepenúltimo lugar de la tabla, lo cual tratará de comenzar a enmendar en el inicio de la séptima jornada del campeonato.

Quiñones extrañó al argentino Julio Furch, su compañero en la delantera, quien apenas regresó de una lesión. Sin el poder de la dupla, el equipo suma apenas un gol por partido, pero peor ha sido su defensa, con 10 anotaciones encajadas.

Este jueves en su estadio el Atlas saldrá a hacer borrón y cuenta nueva para iniciar el camino de regreso a la zona de clasificación.

El duelo más esperado del fin de semana será el del domingo entre el líder Tigres UANL como visitante del Pachuca el técnico uruguayo Guillermo Almada, séptimo de la tabla, que suma tres empates y una derrota en sus últimas cuatro apariciones.

Comandado por el entrenador Miguel Herrera, los Tigres suman cinco victorias consecutivas y encabezan la clasificación con 15 unidades; saldrán a buscar el triunfo con el delantero francés André Pierre Gignac, su punta de lanza, aunque deberán ser cuidadosos porque Pachuca posee un plantel completo y necesita sumar de a tres.

Tigres le saca un punto al Toluca del volante uruguayo Leonardo Fernández, que en otro duelo dominical recibirá al Tijuana, confiado en ganar para saltar al liderato y mantenerlo, si Tigres no se impone a los Tuzos horas después.

El domingo habrá otros dos encuentros. El San Luis, situado en el decimotercer lugar, recibirá al Necaxa, octavo, y América, decimoquinto, al Juárez FC, duodécimo.

Este viernes las Chivas de Guadalajara visitarán al Mazatlán y el sábado Monterrey recibirá al León y Santos Laguna al Cruz Azul.

Partidos de la séptima jornada del Apertura mexicano:

Jueves 4 de agosto:

Atlas vs Querétaro.

Viernes 5 de agosto:

Mazatlán vs Guadalajara

Sábado 6 de agosto:

Monterrey vs León

Santos Laguna vs Cruz Azul

Domingo 7 de agosto:

Toluca vs Tijuana

San Luis vs Necaxa

Pachuca vs Tigres

América vs Juárez