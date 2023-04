Atlético de Madrid celebra su 120 aniversario con una camiseta conmemorativa única contra Mallorca

A imagen y semejanza de su primera equipación, con una franja azul y blanca, como aquel Blackburn Rovers que marcó sus primeros colores, y con el escudo fundacional que compartió con el Athletic Club en el pecho, el Atlético de Madrid celebra este miércoles su 120 aniversario y evoca su origen en el Metropolitano frente al Mallorca, que ha ganado al conjunto rojiblanco en sus tres últimos duelos, con la baja de Jan Oblak, su portero insignia, por una contractura cervical.

"El 26 de abril de 1903 nace el Athletic Club de Madrid impulsado por un grupo de estudiantes vascos que deciden unirse para fundar un nuevo club que compitiera con el más noble e impecable talante deportivo", rememora el club en su repaso de su historia, que comenzó aquel día en la calle Cruz número 25 (hoy número 21), incluye 3.967 partidos oficiales, con 1.959 victorias, 885 empates, 1.123 derrotas y 6.907 goles a favor.

Ya festeja sus 120 años, con once Ligas -dos de ellas con Simeone como entrenador y una como jugador-, diez Copas de España, tres Ligas Europa, tres Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa y dos Supercopas de España en su palmarés.

Con la presencia de numerosas leyendas del club, con un diseño especial de las entradas como recuerdo (además se enviará un diploma conmemorativo a los aficionados que asistan al encuentro) y con 60.000 banderas rojiblancas para recibir al equipo, la celebración se desarrollará antes y después del partido. "Y al final del encuentro, ¡no abandones tu localidad y celebra con nosotros nuestro 120 aniversario!", anunció el Atlético.

A falta de expectativas deportivas más ambiciosas en este tramo final, con el pase a la Liga de Campeones aparentemente consolidado (son 12 puntos de renta sobre el quinto, el Betis) y la tercera posición en proceso de reafirmación (aventaja en dos triunfos a la Real Sociedad, cuarta), es un cumpleaños sobre aviso: el conjunto balear le ha doblegado en cada uno de sus tres enfrentamientos más recientes, uno de ellos en el Metropolitano.

En las dos últimas temporadas, una quinta parte de las derrotas padecidas por el Atlético de Simeone (tres de 15) en la Liga proceden del Mallorca, que lo venció por dos 1-0 en Palma y por un 1-2 en Madrid. Tan sorprendente y tan real, solo el Barcelona ha ganado las mismas veces al equipo rojiblanco en ese periodo. Nadie más. Ni siquiera el Real Madrid, con dos victorias en este torneo en sus cuatro choques de las campañas 2021-22 y 2022-23.

Es el conjunto azulgrana, precisamente, también el que lo reencontró con la derrota, el pasado domingo por 1-0 en el Camp Nou, después de una secuencia imponente de trece jornadas sin perder o seis triunfos consecutivos que terminaron al mismo tiempo que cualquier insinuación de poder competir por la cima con el gol de Ferran Torres. La segunda plaza también se alejó a cinco puntos. Si gana se quedará a dos, a falta de 21.

El Atlético sufre de nuevo las bajas. Descartado ya hasta la próxima temporada Reinildo Mandava, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del pasado 25 de febrero, también pierde ahora a Stefan Savic, por cinco amarillas y por la fractura en la falange proximal del quinto dedo de un pie, y a Marcos Llorente, por una dolencia muscular, además de Jan Oblak, aunque en el caso del guardameta esloveno será puntual para este encuentro por una contractura cervical. Su puesto será para Ivo Grbic, seis meses después.

Tampoco está aún disponible Memphis Depay, un mes después de la lesión sufrida con la selección neerlandesa contra Gibraltar, el pasado 27 de marzo. Baja los últimos cinco duelos, cuatro de competición y un amistoso, ya se entrenó este martes con el grupo, pero no regresará hasta la próxima jornada ante el Valladolid.

Sí dispone, en cambio de Koke Resurrección, al que se espera de vuelta en un once condicionado por todas esas bajas. Aparte de Oblak, a Savic deberá suplirlo Witsel y a Marcos Llorente, que ya se perdió el choque en el Camp Nou por cinco amarillas, lo sustituirá de nuevo Thomas Lemar, Saúl Ñíguez o Pablo Barrios.

En el ataque, Álvaro Morata y Ángel Correa compiten por un puesto. No se prevén más modificaciones, salvo que Simeone entienda que alguno de sus jugadores aún no está repuesto del todo del esfuerzo del pasado domingo ante el Barcelona. Por ahí, se espera en el resto del once a Nahuel Molina, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco, Rodrigo de Paul y Antoine Griezmann. El Atlético encadena cinco victorias en el Metropolitano.

Enfrente, el Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre, que dirigió al Atlético en el pasado, entre 2007 y 2009, intentará atar la permanencia. Con sus 40 puntos, es un objetivo que tiene muy cerca.

Los bermellones afrontarán el choque con la moral reforzada tras las dos victorias seguidas, como visitante ante el Celta y en casa frente al Getafe el pasado domingo.

Con ambos triunfos, ha logrado romper sendas rachas adversas: el 0-1 en Vigo acabó con siete jornadas sin ganar fuera (seis derrotas y un empate), mientras que el 3-1 en Palma puso punto final a tres partidos sin vencer (dos empates y una derrota).

Aguirre, que ha aplazado las negociaciones de la renovación de su contrato hasta que la salvación del equipo sea matemática, no podrá contar este miércoles con el central Antonio Raíllo y el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones.

Son dos bajas importantes en el dibujo táctico del 'Vasco', basado en una defensa de cinco jugadores desde que asumió la dirección técnica del equipo en marzo de 2022.

El serbio Matija Nastasic, ya recuperado de unas molestias físicas, podría sustituir a Raillo y el ghanés Idrissu Babá o el francés Clément Grenier a Ruiz de Galarreta.

Quienes sí estarán en el Metropolitano son dos de los jugadores más en forma del Mallorca: el kosovar Vedat Muriqi y el surcoreano Kang In Lee, autores de 12 y 5 goles, respectivamente, de los 29 marcados por el equipo en las 30 jornadas disputadas.

El 'Pirata' Muriqi ha anotado los dos goles de las últimas dos victorias mallorquinistas ante el Atlético, y Lee marcó su primer doblete en la liga española ante el Getafe.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Grbic; Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar o Saúl; Griezmann, Morata.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Nastasic, Valjent, Dennis Hadzikadunic, Jaume Costa; Babá, Morlanes, Dani Rodríguez; Kang In Lee; Muriqi.