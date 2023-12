Atlético de Madrid fue claro y puso 'tatequieto' al expresar su postura sobre la Superliga

El Atlético de Madrid aseguró este jueves que "la familia del fútbol europeo no quiere la Superliga" después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

"La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada" , compartió el club en su página web.

Además, recuerda que "la resolución sobre el marco de autorización previa de otras competiciones se refiere a estatutos antiguos de la UEFA que ya fueron modificados en junio de 2022".

"La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta (´joint venture´), deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición", apunta.

Publicidad

Reacción del Atlético de Madrid que llegó horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol al amenazar con sanciones a la docena de clubes implicados en el proyecto.

La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid y no se puede recurrir, contradice la opinión del abogado general asignado al caso, que al publicar hace un año sus conclusiones -no vinculantes- argumentó que la UEFA y la FIFA actuaron conforme a derecho.

Publicidad

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante".