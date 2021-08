Aún no pueden cerrar el capítulo de Messi: la millonaria deuda del Barcelona con el argentino

Lionel Messi ya está bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, director técnico del PSG. De hecho, el pasado sábado 14 de agosto, fue presentado en el estadio Parque de los Príncipes, a la espera de su tan anhelado debut con el equipo parisino.

Sin embargo, el argentino no ha podido desligarse del todo del Fútbol Club Barcelona. Si bien no interfiere en su arribo a territorio francés ni es impedimento para nada, existe una deuda del cuadro 'blaugrana' con él que llama la atención.

El medio español 'Sport' afirmó que "el equipo 'culé' le debe 52 millones de euros a Lionel Messi. La intención del club es abonar estas cantidades pendientes entre lo que resta de este año y el 2022".

"Dicha cifra corresponde al salario diferido que se pactó con toda la plantilla por culpa de la pandemia. El expresidente Josep Maria Bartomeu se reunió con los futbolistas del primer equipo para renegociar sus contratos cuando se paralizó la competición durante el confinamiento. Bartomeu acordó el pago aplazado de una parte importante de los salarios, que en el caso de Messi asciende a 52 millones de euros", expresa el portal.

Ambas partes, con sus respectivos abogados, están trabajando en ello. No obstante, se debe aclarar que la situación económica del Barcelona no es la mejor. De hecho, fue una de las razones por las que Messi no continuó allí.