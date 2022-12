Avianca activa plan de contingencia para Colombia-Paraguay, por huelga de pilotos

La aerolínea activó un plan de contingencia para atender la demanda de pasajeros desde Bogotá y Medellín hacia Barranquilla por el último juego de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018 que se disputará el próximo 5 de octubre.

"Los aficionados tendrán a su disposición más de 1.900 sillas desde Bogotá y Medellín con la operación de aeronaves de mayor capacidad", aseguró Avianca en un comunicado.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) realiza desde el miércoles de la semana pasada una huelga con 702 pilotos de Avianca en demanda de mejoras salariales, mayor seguridad en los aeropuertos colombianos y reducción de sus horas laborales, entre otros asuntos.

Ese día, los pasajeros dispondrán para viajar desde Bogotá y Medellín a Barranquilla de tres Airbus A330, con capacidad para 252 pasajeros; tres Airbus A321, para 194 viajeros, y cuatro Airbus A320, en los que pueden volar 150 usuarios.

Por otra parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró su preocupación por el impacto que pueda generar en esa ciudad el paro de los pilotos el día del partido.

"Grave que en un partido en que se va a definir la clasificación de Colombia no tengamos nosotros en Barranquilla el 100 % y no lo tenemos porque simplemente la gente no ha asegurado su tiquete de ida y vuelta a Barranquilla", dijo Char a periodistas.

En ese sentido, instó a Avianca y la Acdac a solucionen el problema porque considera que "se resiente" la economía de la ciudad y recordó también que el Junior no ha jugado sus últimos dos partidos, ambos con Patriotas en Tunja (centro), uno por Copa Colombia y otro por la liga local, por las dificultades que ha tenido para viajar.