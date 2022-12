Avilés Hurtado se siente preparado para un eventual llamado a la Selección

El delantero colombiano, quien milita desde junio de 2016 en Xolos de Tijuana, se mostró contento por el momento que atraviesa en el fútbol mexicano.

En entrevista realizada por el programa radial Deportes Sin Tapujos, de Cali, Avilés Hurtado reveló que ha “estado a la expectativa de que me llamen a la Selección Colombia”.

El nacido hace 29 años en Timbiquí, Cauca, se fue de doblete el pasado viernes, en el triunfo 6-2 del Tijuana sobre Puebla, llegando así a 29 tantos desde que arribó al balompié ‘manito’ en 2012.

“Hay que estar 100 % preparado para aprovechar la oportunidad. He escuchado algunos rumores, pero no he tenido contacto con ninguna persona del cuerpo técnico de Pékerman”, aseveró Hurtado.

Avilés, quien ha vestido en Colombia las camisetas del Dépor Aguablanca, América y Nacional, además de Pachuca y Jaguares de Chipas en México, tiene contrato con los Xolos por año y medio más.

Vea los dos goles recientes del atacante:

