Aymeric Laporte, defensa de España: "Hay que ganar la final para estar satisfechos"

Aymeric Laporte, defensa de la selección española, afirmó este jueves, después de ganar 2-1 a Italia en las semifinales de la Nations League, que para estar "satisfechos" tienen que superar a Croacia y llevarse el título.

"El resultado es bueno hoy (jueves). Nos queda todavía un partido para ganar el trofeo que queremos desde hace meses e incluso años. Hay que ganar ese partido para estar satisfechos", dijo en 'Televisión Española'.

Laporte declaró que vio que Italia ha ido "de más a menos" y recordó que en la Eurocopa trabajó "muy bien", aunque señaló que el equipo de Mancini tiene "sus armas y sus jugadores".

"Han podido ganar también. Pero nosotros lo hemos hecho mejor, hemos ganado y bien. La última vez que competimos en esta competición fallamos en la final. Ahora tenemos otra oportunidad y no queremos desaprovecharla. Siempre que he venido he visto un nivel muy alto", señaló Aymeric Laporte.

Publicidad

Además, indicó que ha visto "un grupo muy completo" y dejó claro que todos los jugadores de España, a nivel personal, hacen "piña". "Con ese espíritu que tenemos todo el mundo se puede adoptar y desarrollar un buen juego", subrayó.

"Después de los últimos meses con el Mundial y esa decepción, creo que estar en una final es un privilegio. Estar en esta situación es algo único. Una oportunidad más para ganar un título".

Otras declaraciones de los protagonistas de España:

Publicidad

Yéremy Pino, futbolista de la selección española, declaró este jueves, después de la victoria de su equipo sobre Italia (2-1), que su entrenador, Luis de la Fuente, no tiene que respirar "tranquilo" porque los que tienen que hacerlo son él y sus compañeros.

Después de una semana con críticas hacia la selección española, el jugador del Villarreal resaltó en declaraciones a 'Televisión Española' que su técnico ha vivido estos días con tranquilidad.

"Para la final, tenemos que jugar como hoy (jueves), saber a lo que jugamos y a partir de ahí seguir creciendo y con las herramientas que tenemos. Luis respira muy tranquilo, tenemos que respirar nosotros, los jóvenes", declaró.

"Estoy muy contento, no solo por mí, por el grupo que se lo merecía. Esto nos fortalece muchísimo y muy contentos. Nos costó entrar en juego. Ellos dominan mucho el juego aéreo y las segunda jugadas. Pero al final, el juego del equipo y nuestros jugadores, nos ayudan", declaró.

Publicidad

Por último, preguntado por qué sintió cuando Italia marcó un gol que finalmente fue anulado por fuera de juego, reconoció que si hubiese valido, remontar al conjunto transalpino habría sido "complicado".

"El susto nos vino bien para reaccionar porque ellos se encierran bien. Pero fue fuera de juego y ganamos", culminó.