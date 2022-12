No, gracias.

Baja sensible en la Selección Colombia Sub-20: Jaime Alvarado no estará contra Nueva Zelanda El mediocampista, jugador clave en el esquema de Arturo Reyes, no podrá actuar en los octavos de final debido a acumulación de tarjetas amarillas. La ‘tricolor’ jugará este domingo a la 1:30 p.m., EN VIVO por Gol Caracol y GolCaracol.com.