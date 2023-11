'Bajada de caña' a Erling Haaland: desde Brasil dicen que anota muy pocos goles

Erling Haaland es uno de los delanteros más relevantes del mundo del fútbol en los últimos tiempos. Desde hace varios años, no se cansa de romper récords, marcar goles y ganar títulos. Sin embargo, al parecer no es del agrado de todos y pese a sus grandes actuaciones, hay algunos a los que aún no convence.

Pues bien, en esta ocasión fue Luis Fabiano, exfutbolista brasileño, quien causó polémica luego de algunas declaraciones hechas en el programa 'Benja Me Mucho', el cual lo conduce Benjamin Black, periodista de Brasil. Y es que el exdelantero aseguró que con el equipo que Haaland tiene actualmente, él rompería aun más récords que el noruego.

"Habría batido todos sus récords. ¿Con este equipo? ¿Con las oportunidades que tiene? Habría batido su récord y otros más. Marqué muchos goles gracias a mis compañeros, pero también está mi calidad de cara al arco. Haaland tiene 30 oportunidades y marca tres goles. Si tuviera treinta oportunidades, yo habría metido diez o veinte. Esa es la diferencia", afirmó el Luis Fabiano.

Sin embargo, el futbolista que también fue jugador de la Selección de Brasil en su momento también tuvo tiempo para elogiarlo y catalogarlo como "un buen definidor" al noruego.

Luis Fabiano en acción de juego con Sao Paulo. AFP.

El 'androide' con el Manchester City actualmente tiene 69 tantos y 13 asistencias en 71 partidos con la camiseta celeste y viene de ganar la Premier League, la FA Cup y la Champions League en la temporada 2022-23.

En total, el futbolista nórdico ha marcado 204 goles defendiendo los colores de distintos clubes, entre ellos, el Molde, el Salzburgo o el Borussia Dortmund, además de brindar 49 pases de gol.

Por su parte, Luis Fabiano, a lo largo de toda su carrera logró marcar 229 tantos y dar 49 asistencias en equipos como el Vasco da Gama, Porto, Quanjian, Sao Paulo o Sevilla, en donde lo recuerdan con gran cariño por su trayectoria.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City de Erling Haaland?

Jugadores del Manchester City festejando triunfo en la Champions League. Foto: AFP.

Luego de la Fecha FIFA, los 'citizens' tendrán que afrontar un complicado encuentro contra el equipo que se mantiene como segundo del escalafón de la Premier League, el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz.

El partido entre 'Reds' y 'Sky Blues' se dará el próximo sábado 25 de noviembre en el Etihad Stadium a las 7:30 a.m. en juego válido por la jornada 13 de la Primera División del Fútbol de Inglaterra, partido en donde el conjunto dirigido por Pep Guardiola se disputará la punta del torneo contra los de Jürgen Klopp.