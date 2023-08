Barcelona en Estados Unidos: gastroenteritis, goleada al Real Madrid y la salida de Dembélé

El Barcelona cerró este martes en Las Vegas una turbulenta y con muchos altibajos gira por Estados Unidos, que ha visto un partido cancelado por una gastroenteritis, una paliza al Real Madrid, dos victorias en tres partidos y también la más que probable salida de Ousmane Dembélé al PSG.

El tour estadounidense de pretemporada comenzó en Los Ángeles de forma accidentada para el club azulgrana cuando tuvo que cancelar su primer amistoso, contra la Juventus en la Bahía de San Francisco, por un virus estomacal que afectó a una parte importante de la plantilla blaugrana.

Los de Xavi Hernández se quedaron sin uno de sus cuatro amistosos y además tuvieron que modificar su plan de entrenamientos para que todos los jugadores pudieran recuperarse.

Con ese infortunio ya superado, el Barcelona se estrenó en la pretemporada ante un Arsenal más rodado, físico y potente, que les derrotó por 5-3 en Los Ángeles.

Publicidad

Además del pobre estado del césped en el SoFi Stadium de la ciudad californiana, Xavi lamentó "la intensidad" de los de Mikel Arteta teniendo en cuenta que se trataba de un amistoso.

La siguiente parada era la más especial de esta gira: un nuevo clásico amistoso frente al Real Madrid que esta vez sería en Dallas.

Parecía que los blancos llegaban con impulso extra después de dos triunfos en sus dos primeros amistosos en EE.UU., pero los culé golearon a su máximo rival por 3-0.

Publicidad

El Barcelona acumula tres victorias en tres encuentros de pretemporada en EE.UU. contra el Madrid.

Al margen del precioso tanto de Dembélé en una jugada de estrategia, un gol que posiblemente será su último tanto con la camiseta del Barcelona, la gran figura de ese clásico fue el joven Fermín López, que irrumpió en la segunda parte con un zurdazo espectacular para estrenarse como artillero en el Barcelona y que además dio la asistencia para la tercera y definitiva diana de Ferran Torres.

"He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante, le he pegado con el alma y me ha salido bien", resumió el canterano.

DEMBÉLÉ Y UNA PLANTILLA POR CERRARSE

Publicidad

El culebrón sobre el futuro de Dembélé fue creciendo desde los días previos al clásico y explotó ya tras el triunfo por 0-1 del Barcelona ante el Milan este martes, un partido en Las Vegas en el que Xavi reconoció que el atacante francés ha pedido marcharse.

"El tema de Ousmane es simple: vino con una propuesta del París, que se quiere ir, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar", dijo en una rueda de prensa el técnico tras un amistoso en el que Dembélé se quedó fuera de la convocatoria.

"Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento", agregó.

Publicidad

Aunque el maravilloso gol de Ansu Fati contra el Milan le dio una gran alegría ante la probable marcha de Dembélé, Xavi ha insistido a lo largo de estas dos semanas en EE.UU. en que la plantilla necesita más fichajes.

De los nuevos ya confirmados para este año, Ilkay Gündogan y Oriol Romeu han podido estrenarse en estos amistosos pero Íñigo Martínez aún no ha debutado como jugador del Barcelona por molestias físicas.

También se va de vacío de esta gira Gavi, en su caso por unos problemas en la espalda que le han impedido jugar.

Más allá de las entradas y salidas que se esperan en un final de mercado muy movido para el Barcelona, lo que sí se ha definido en esta gira son los cuatro capitanes del club para esta nueva campaña: Sergi Roberto, Ter Stegen, Ronald Araújo y Frenkie de Jong.