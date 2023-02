Barcelona le 'coquetea' a Vitor Roque, después de un lúcido Sudamericano Sub-20 con Brasil

El gran nivel en lo colectivo e individual de muchos jugadores y las selecciones en sí durante el Sudamericano Sub-20 2023 se ha convertido en una puerta abierta para los jugadores que quieren llegar al exterior, así como el caso de los colombianos o el mismo Vitor Roque, que ahora es pretendido por el Barcelona de España .

El delantero brasileño de 17 años, Vitor Hugo Roque Ferreira, ya es uno de los jugadores consolidados en el Athletico Paranaense a tal punto de ser inicialista en la gran final de la Copa Libertadores del 2022, donde cayó por 1-0 frente al Flamengo de Brasil.

Después de su paso por el Cruzeiro, Roque logró hacer un reconocido nombre en territorio ‘carioca’ tras grandes presentaciones y ahora más, que ha transformado su naturalidad frente al arco en anotaciones y poder ofensivo con la Selección de Brasil en el Sudamericano Sub-20.

Así como con el Aston Villa de Inglaterra con Jhon Jader Durán, el Mallorca de España con Daniel Luna y el Bayer Leverkusen de Alemania con Gustavo Puerta, ahora el Barcelona FC buscará hacer lo mismo con Vitor Roque.

Según informó ‘Diario Deportivo’, el jugador es una de las grandes apuestas de los dirigidos por Xavi Hernández para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el delantero de 7 años cumplirá su mayoría de edad este 28 de febrero: Con su valor de mercado al alza, tiendo en cuenta su olfato goleador, sus cualidades técnicas y físicas, el Barcelona asume que deberá moverse pronto si quiere hacerse con el actual goleador más prometedor de Brasil”.

“Los ‘scouters azulgranas’ validaran sus cualidades tras verlo en varios partidos. El club ‘culé’ sabe que está obligado a mover ficha, pues, aunque el jugador los prioriza, otros equipos como PSG, Chelsea y West Ham ya se han dirigido al Athletico Paranaense para sondear su fichaje”, afirmó el medio, quien también agregó que desde la interna de la institución “lo ven como el recambio de Lewandowski, teniendo en cuenta que el polaco tiene 34 años”.

Y aunque el tema del Fair-Play es algo que inquieta a la directiva, el portal informó que ya tienen la estrategia para hacerse con el jugador sin infringir las normas económicas de LaLiga.

“André Cury, ex empleado azulgrana, y que ve en el 'culé' el proyecto deportivo ideal para que Vitor Roque explote todas sus virtudes, en breve se desplazará a Barcelona como un posible intermediario con el Athletico Paranaense para acercar al joven delantero al Camp Nou, además de conseguir unas condiciones de pago que el club español pudiera asumir. La ficha del jugador no sería elevada y, por tanto, podría encajar si hay algo de margen salarial. Los brasileños no venderán a su estrella por menos de 35-40 millones, pero el cinco veces campeón de Europa podría conseguir facilidades en los pagos para acometer el fichaje”, dijo ‘Mundo Deportivo’.